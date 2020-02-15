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加快文旅复苏 就要“快人一手”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-25 09:30

　　这几天，洛阳在快手上火了！首届河南(洛阳)快手网红文旅大会于18日启动，截至24日，“快拍洛阳”相关视频在快手上的播放量破8亿次。巨大流量的背后，是全国300多位快手大V齐聚洛阳，用创意展现洛阳的古今交融之美，用短视频传播助力“网红洛阳”脱颖而出。

　　很多网友说，“豫见快手嗨在洛阳”，是洛阳用最时髦的手段、时下网友最喜爱的呈现方式，来加速文旅产业复苏。这话没错。众所周知，快手等短视频平台有很大的影响力和传播力，仅快手就拥有超过3亿的日活跃用户量。而依附于这些平台的直播带货等新模式，也是近期经济恢复、各行各业突围的一个重要突破口。与这样的平台合作，让300多位自带流量的大V展示洛阳的“颜值”与“气质”，洛阳城市形象会得到快速传播，自然也能吸引更多游客前来。在跨省旅游重启的刹那，我们需要的就是“快人一手”。

　　“快人一手”，旅游就能占先手。今年，由于疫情影响，旅游行业遭受重创，很多景区游客稀少，传统的营销方式也难以有效开展。此时，一方面，在营销手段上出“快手”，积极借助短视频平台讲好城市故事，同网友自发传播形成共振效应，可以打破这些瓶颈，吸引眼球、引来流量；另一方面，在产业提档升级上出“快手”，从软文化到硬产业，从烟火气到时尚感，不断向高质量发展迈进，有助于城市底蕴的增加。统筹“面子”和“里子”，兼顾手段和内涵，“网红洛阳”很有机会“先红一步”。

　　河南(洛阳)快手网红文旅大会的模式，是目前国内的一个创举，如果在洛阳试水成功，就会复制到全国各地，以区域合作带动文旅行业发展新模式。就此来说，这也是洛阳“传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达”的创新之举。在许多短视频中，无论是大V们对山水、古迹、美食的体验，还是隋唐幻境、鱼跃龙门、紫气东来的魔法表情互动，多一份新意和惊喜，就能与更多热爱者相遇，就更有可能把文旅资源转化为市场潜力，并最终为“网红洛阳”的旅游行业发展蹚出一条宽途坦道。（新闻观察员 洛谭
[ 责任编辑：马佳佳]
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