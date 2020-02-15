“爆款”短视频有哪些核心要素？快手大V“泥巴哥”给你支招

快手大V、非遗传承人……如果不是亲眼所见，人们很难将80后朱付军的这两种身份联系起来。在近日开幕的河南(洛阳)快手网红文旅大会现场，他以快手大V“泥巴哥”的身份，分享了自己通过短视频为国家级非物质文化遗产寻找新出路的故事。

快手达人“泥巴哥” （资料图片）

快手大V、非遗传承人……如果不是亲眼所见，人们很难将80后朱付军的这两种身份联系起来。在近日开幕的河南(洛阳)快手网红文旅大会现场，他以快手大V“泥巴哥”的身份，分享了自己通过短视频为国家级非物质文化遗产寻找新出路的故事。

“泥巴哥”出生在泥塑之乡鹤壁市浚县，他从小就喜欢玩泥巴，捏啥像啥。2018年，他看到鹤壁市和快手合作推广民俗文化、非遗项目的新闻后深受启发，于是和哥哥去地里挖了一些胶泥，用3个小时做了第一个泥塑作品——一台拖拉机，并发布了第一个简单的短视频，没想到第二天一早播放量已经突破200万次，粉丝数增了2万多。

“评论里那么多粉丝认可我的作品，给了我极大的信心，当时我就决定把泥塑做下去。”“泥巴哥”说，陆续拍了十几个作品以后，粉丝数增到了一二十万，但点赞、评论的人好像变少了，他开始创新，融入一些故事到泥塑视频里，制作一些特效，加入配音，让视频更加多样化。他用胶泥制作坦克、大炮等道具，模拟电影、电视剧中的场景，十分有趣，这让他在快手上迅速圈粉200多万人。通过他的视频，不少网友知道了国家级非物质文化遗产“泥咕咕”。

“只有用创新的方式展现泥塑作品，才能让更多年轻人喜欢上泥塑，才能更好地传承这项非物质文化遗产。”“泥巴哥”说，他们村里有1000多位手艺人，大多数都是老年人。他们做了一辈子泥塑，生活条件并不是太好，家里有很多精美的泥塑作品，堪称艺术品。他想通过直播，帮这些老手艺人销售泥塑作品。

“没想到，每上一件单品，几秒钟就会被抢走，一次就售出3000多件泥塑作品。”“泥巴哥”说，他看到了短视频和直播的力量，它们让传统文化焕发生机。

洛阳作为十三朝古都，拥有非常丰富的非物质文化遗产，“泥巴哥”想通过自己的经历，给更多非物质文化遗产传承人以参考和启迪。

什么样的短视频容易成为“爆款”？“短视频创作核心三要素，分别是封面、标题和内容。”“泥巴哥”给洛阳手艺人支招，标题要吸引人，但不能夸大其词；要选取短视频中最精彩的、画质好的画面当封面；内容要不断创新，要有不同的故事情节在里面。“这样做，你的粉丝肯定也能越来越多！”(记者 李冰 实习生 王龙飞 通讯员 程素敏)