洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“爆款”短视频有哪些核心要素？快手大V“泥巴哥”给你支招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-25 09:29

快手达人“泥巴哥” （资料图片）

　　快手大V、非遗传承人……如果不是亲眼所见，人们很难将80后朱付军的这两种身份联系起来。在近日开幕的河南(洛阳)快手网红文旅大会现场，他以快手大V“泥巴哥”的身份，分享了自己通过短视频为国家级非物质文化遗产寻找新出路的故事。

　　“泥巴哥”出生在泥塑之乡鹤壁市浚县，他从小就喜欢玩泥巴，捏啥像啥。2018年，他看到鹤壁市和快手合作推广民俗文化、非遗项目的新闻后深受启发，于是和哥哥去地里挖了一些胶泥，用3个小时做了第一个泥塑作品——一台拖拉机，并发布了第一个简单的短视频，没想到第二天一早播放量已经突破200万次，粉丝数增了2万多。

　　“评论里那么多粉丝认可我的作品，给了我极大的信心，当时我就决定把泥塑做下去。”“泥巴哥”说，陆续拍了十几个作品以后，粉丝数增到了一二十万，但点赞、评论的人好像变少了，他开始创新，融入一些故事到泥塑视频里，制作一些特效，加入配音，让视频更加多样化。他用胶泥制作坦克、大炮等道具，模拟电影、电视剧中的场景，十分有趣，这让他在快手上迅速圈粉200多万人。通过他的视频，不少网友知道了国家级非物质文化遗产“泥咕咕”。

　　“只有用创新的方式展现泥塑作品，才能让更多年轻人喜欢上泥塑，才能更好地传承这项非物质文化遗产。”“泥巴哥”说，他们村里有1000多位手艺人，大多数都是老年人。他们做了一辈子泥塑，生活条件并不是太好，家里有很多精美的泥塑作品，堪称艺术品。他想通过直播，帮这些老手艺人销售泥塑作品。

　　“没想到，每上一件单品，几秒钟就会被抢走，一次就售出3000多件泥塑作品。”“泥巴哥”说，他看到了短视频和直播的力量，它们让传统文化焕发生机。

　　洛阳作为十三朝古都，拥有非常丰富的非物质文化遗产，“泥巴哥”想通过自己的经历，给更多非物质文化遗产传承人以参考和启迪。

　　什么样的短视频容易成为“爆款”？“短视频创作核心三要素，分别是封面、标题和内容。”“泥巴哥”给洛阳手艺人支招，标题要吸引人，但不能夸大其词；要选取短视频中最精彩的、画质好的画面当封面；内容要不断创新，要有不同的故事情节在里面。“这样做，你的粉丝肯定也能越来越多！”(记者 李冰 实习生 王龙飞 通讯员 程素敏)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖友空腹血糖高，多是这两个原因
  • ·肿瘤切得很干净 咋还会复发转移
  • ·刚用过免洗洗手液能马上拿食物吗
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 凌宇汽车与一汽解放成立专用车联合开...
  • 我省将打造以洛阳为核心的现代农机装...
  • 洛阳已建成34个“乐养居” 实现“时间...
  • “格力·中国造”全国巡回直播第二站将...
  • 洛阳影院明日起有序开放 有个“大片”...
  • 河南省农业农村厅出台政策措施 支持洛...
  • 洛阳大学城建设将纳入全省“十四五”...
  • 牡丹、龙门石窟、白马寺……外国邮票...
  • 涧西区涧河乐道（同乐桥至下沟桥段）...
  • 新安县黄北岭村脱贫后继续扩大冬桃种...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月23日
  • · 农民安置小区用暖问题，列入洛龙区民生实事
    • 精彩图片
    洛阳一对夫妻把兴趣变...
    河东社区：小区换新貌 ...
    洛阳：“沟域经济”铺...
    洛阳文博体育公园里的...
    精彩热帖

    柔情溪水轻轻流

    雨荷

    花瓣与残花

    夏蝉
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605