中国消防救援学院招12人 明日起可报志愿

昨日，据省招办消息，2020年中国消防救援学院计划在我省招12人。有意报考的考生，可于明日(26日)8时至28日18时填报志愿。

昨日，据省招办消息，2020年中国消防救援学院计划在我省招12人。有意报考的考生，可于明日(26日)8时至28日18时填报志愿。 昨日，据省招办消息，2020年中国消防救援学院计划在我省招12人。有意报考的考生，可于明日(26日)8时至28日18时填报志愿。 招生对象 符合参加2020年河南省普通高考、年龄不超过22周岁(1998年9月1日之后出生)等条件的的青年学生。 招生计划 2020年中国消防救援学院在我省招收青年学生12名(男生11名、女生1名)，招生计划详见省招办印发的《招生考试之友》。 填报志愿 7月26日8时至28日18时，志愿报考中国消防救援学院考生可登录省招办网站(www.heao.gov.cn)，点击首页网上服务大厅中的“2020普招志愿填报”，按要求在提前批次填报中国消防救援学院。(>>>点击查询详情）