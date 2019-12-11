洛阳市委宣传部召开部务(扩大)会议

24日，市委宣传部召开部务(扩大)会议，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，传达学习市委十一届十三次全会精神，交流研讨学习体会，研究贯彻落实工作。 24日，市委宣传部召开部务(扩大)会议，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，传达学习市委十一届十三次全会精神，交流研讨学习体会，研究贯彻落实工作。 会议强调，此次市委全会深入贯彻习近平总书记重要指示和中央、省委部署要求，站位国际视野、国家战略、河南大局和洛阳实际，对在常态化疫情防控中完成今年目标任务、推动转型发展高质量发展、落实洛阳发展新定位作出重大部署。全市宣传思想文化战线要把学习宣传贯彻全会精神作为重要政治任务，把思想行动统一到全会部署要求上来，准确把握形势，扭住重点关键，强化推进举措，切实凝聚加快建设副中心城市强大正能量。要强化担当作为，迅速兴起学习宣传贯彻全会精神热潮，巩固提升集中学习研讨活动，精心安排党委(党组)理论学习中心组学习，扎实开展理论宣讲和阐释，统筹网上网下、内宣外宣做好媒体宣传，推动全会精神家喻户晓、深入人心。要发挥牵头作用，聚力加力推动文化繁荣兴盛，厚植优势、彰显特色，加快建设国际人文交往中心和国际文化旅游名城。要转变工作作风，克服“三种心态”、强化“三种精神”，强化跟踪问效，坚持项目化运作，做到研究工作要透、谋划工作要准、推动工作要实，真正把实干实效的作风导向树起来。 市委常委、宣传部部长王飞出席会议并讲话。(记者 白云飞)