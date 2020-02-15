洛阳中小企业公共服务体系建设取得新成效

全力服务中小企业发展，是扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的重要内容。近日，记者从市工信局获悉，今年以来，我市着力实施动能提档行动，大力推进中小企业公共服务体系建设，前五个月全市中小微型企业实现营业收入2592.6亿元，完成增加值742亿元，利润总额247.6亿元，均恢复增长态势，再加上多家基地、平台近日入选国家级推荐名单，持续助力全市经济运行“三季度填谷补欠持续向好、四季度着力求进加速上扬”。

全力服务中小企业发展，是扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的重要内容。近日，记者从市工信局获悉，今年以来，我市着力实施动能提档行动，大力推进中小企业公共服务体系建设，前五个月全市中小微型企业实现营业收入2592.6亿元，完成增加值742亿元，利润总额247.6亿元，均恢复增长态势，再加上多家基地、平台近日入选国家级推荐名单，持续助力全市经济运行“三季度填谷补欠持续向好、四季度着力求进加速上扬”。 全力服务中小企业发展，是扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的重要内容。近日，记者从市工信局获悉，今年以来，我市着力实施动能提档行动，大力推进中小企业公共服务体系建设，前五个月全市中小微型企业实现营业收入2592.6亿元，完成增加值742亿元，利润总额247.6亿元，均恢复增长态势，再加上多家基地、平台近日入选国家级推荐名单，持续助力全市经济运行“三季度填谷补欠持续向好、四季度着力求进加速上扬”。 在平台服务方面 今年上半年全市国家级、省级中小企业公共服务示范平台累计为全市4047家(次)中小企业提供了信息、技术、创业、培训和融资等服务，开展服务活动102次。 目前国家级、省级小微企业“双创”示范基地共进驻小微企业1473家，累计为7632家(次)企业提供了创业辅导、创新支持、投融资服务等服务。 在产销对接方面 上半年全市累计开展各类产销对接活动43期，参与企业数约800家(次)，可统计合同数(含订单数)约6.1万，可统计交易金额9471万元，其中线上活动超过10期，参与人次达1300万。 在升级载体方面 近日经省工信厅公示，洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地、洛阳信息科技城2家省级基地入选国家级基地推荐名单，洛阳信息科技城软件公共技术服务平台和洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司农机装备综合技术服务平台2家省级平台入选国家级平台推荐名单。 此外，今年我市还通过实施“中小企业管理提升年”活动，以制度规范化等“六化”建设为重点，在全市筛选500家中小企业开展专题培训指导，开设中小企业“六化”建设专题培训班，提升企业管理水平。 根据规划，今年下半年，市企业服务办将继续牵头在全市开展“产销对接”活动115期，参与外地“产销对接”活动26期，进一步深化企业服务，抓实“六稳”“六保”。(记者 陈曦 通讯员 夏元祥 谢丰豪)