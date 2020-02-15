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洛阳市8个项目入选中央引导地方科技发展专项

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-25 08:50

　　日前，省科技厅公布了2020年中央引导地方科技发展专项入库项目，我市共有8个项目入选。

　　这8个项目分别是洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司承担的“拖拉机关键零部件产品检测技术及其产业化”项目，清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地承担的“工业装备核心零部件表面增材制造强化技术的研究和应用推广”项目，普莱柯生物工程股份有限公司承担的“水貂病毒性肠炎基因工程亚单位疫苗(杆状病毒源)研究”项目，洛阳莱普生信息科技有限公司承担的“非洲猪瘟防控检测技术的研究开发与产业化”项目，洛阳利尔耐火材料有限公司承担的“新型低碳结合Al-MgO-MgAl2O4复合耐火材料的研制与应用”项目，洛阳涧光特种装备股份有限公司承担的“封闭式智能除焦、输送及装储技术及装备研制与应用”项目，洛阳惠中兽药有限公司承担的“畜禽疫病防控用新兽药的研制与产业化”项目，洛阳欧科拜克生物技术股份有限公司承担的“生猪无抗养殖关键技术推广”项目。

　　中央引导地方科技发展专项是国家深化科技计划管理改革的重要组成部分，通过项目实施，提升区域科技创新能力，推进科技成果的大规模转化和应用推广。(记者 戚帅华 通讯员 王银峰)
[ 责任编辑：马佳佳]
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