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很重要！河南2020高考一分一段表（文科）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-25 08:34

　　什么是“一分一段表”？

　　这张表是填报高考志愿的“神器”，用好这个表格，某种程度上可以决定你能去哪所大学、学习什么样的专业。因为它显示了每一个分数全省考生有多少名，能让你计算出自己的排位。

　 　记者了解到，目前的一分一段表，是将全省同科类考生的档案分(考生总分＋政策加分)从高到低排列(分数相同的则为并列)再按每1分一段，统计“本段人 数”从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加，则为“累计人数”一分一段表上显示出每一个分数全省的考生有多少名，这个数据的参考价值最大。

　　“一分一段”有什么用？

　 　“一分一段”表内对每一个分数线上有多少考生、该分数线以上有多少考生进行了详细统计。普通文理科从100分起一分一段一公布，一直公布到最高分，其中 的分数已经包含政策性照顾分。此外，专升本、对口生按专业、类别公布到最低控制分数线，以下的不再一分一段公布，艺术、体育类文化成绩排序包含在普通文理 科中，不单独公布。

　　在填报志愿时，首先参考自己在全省的排名，再看想选报学校的招生计划，最好是计算一下同等梯度的高校在河南招生计划的总和，结合自己的排名，从而较好地选报志愿。

2020年河南省普通高招分数线统计表（文科

　　相关链接：

　　报志愿必备！河南2020高考一分一段表（理科）
[ 责任编辑：马佳佳]
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