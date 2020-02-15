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《习近平谈治国理政》第三卷在洛阳掀起订购学习热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-25 08:51

　　记者昨日从洛阳新华书店获悉，《习近平谈治国理政》第三卷自本月初在洛上架以来持续热销，掀起全市广大干部群众进一步学习习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮。

　　当天，在洛阳新华书店，《习近平谈治国理政》第三卷被摆放到最重要、最显眼的位置，营造出浓厚的展销氛围。

　　“今天又收到多家单位的购书请求，我们库存充足，已立即安排配送。”该书店相关负责人表示，新华书店作为党政图书发行主渠道，将《习近平谈治国理政》第三卷发行工作作为首要政治任务，努力做到党员领导干部全覆盖、各级党政机关党员全覆盖、基层党组织全覆盖、农家书屋和城市书房全覆盖，为广大党员干部群众读原著、学原文、悟原理提供支持。（记者 李冰 通讯员 刘青 摄影报道）
[ 责任编辑：马佳佳]
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