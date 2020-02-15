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我省2020年高招录取分数线出炉 一本：文科556 理科544

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-25 08:07

　　我省2020年普通高招各批次录取控制分数线公布。明日8时，网上志愿填报开始。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，要在规定时间内严格按要求和规定程序完成志愿填报并保存，在规定截止期前可进行2次修改。逾期不能补报。

　　对成绩有疑问，可于27日12时前申请复核

　　分数出来后，若您对本人成绩有疑问要求复核，可于7月27日12时前，到报名所在学校填写成绩复核申请表，以学校为单位上报各县(市)区招办、市区各服务中心。

　　成绩复核，逾期将不再受理。

　　网上志愿填报，明日8时开始

　　今年考生志愿在网上填报，分三次进行：第一次7月26日8时至28日18时；第二次7月30日8时至8月2日18时；第三次8月4日8时至8日18时。

　　明日8时至28日18时，将进行高招第一次志愿填报。填报军队招飞，本科提前批(公安、司法专科随该批)、国家专项计划本科批，艺术本科提前批，专升本，对口招生本、专科志愿。

　　网上填报志愿完成提交后，录取时可以放弃吗？“不可以。”高冰南介绍，考生网上填报志愿完成提交后，即视为与高校之间的志愿约定生效，录取时不得擅自放弃。

志愿填报及录取时间安排详情

　　9月3日起，考生可领取档案

　　考生纸介质档案(包括考生高级中等教育阶段档案和考生报名登记表、体检表、志愿表等)，报到时须交给录取高校。

　　今年我市市区(除吉利区)考生领取档案日期为9月3日至18日。9月18日后可集中发档，具体时间由市区各区服务中心结合本区实际情况另行安排，并在9月18日前进行公示。市区考生到各区招生工作服务中心(涧西区，洛阳理工学院附中；西工区，市三中；老城区、瀍河区，市一中；洛龙区，市八中。对口考生到市三中)领取。各县(市)、吉利区考生领取档案安排，由各县(市)、吉利区招办安排。

　　档案由考生本人前往领取，须携带录取通知书、准考证、身份证。领取时，考生和县(市)区招生考试机构工作人员双方履行签字交接手续。

　　直播预告：华中师范大学招生负责人为您答疑

　　今年高招志愿填报期间，本报将举行“2020年高招志愿填报咨询”直播活动。根据每个阶段志愿填报情况，联合市招生考试中心、在洛招生高校负责人等，为考生和家长在线答疑。

　　今晚7点半至8点半，华中师范大学洛阳招生负责人，将做客快手直播间，为考生和家长答疑解惑。

　　参与方式：

　　关注快手号“洛阳教育”，进入直播间提问。

　　关于高招，如果您有问题，可通过以下方式联系我们。

　　1.微信搜索“lywbjyzk”，关注“洛阳晚报教育周刊”微信公众号，在后台留言。

　　2.关注快手号“洛阳教育”后留言。

　　3.关注抖音号“洛阳晚报教育周刊”后留言。

　　4.加入晚报高招帮帮团QQ群(群号：521345851)与记者联系。（见习记者 刘敏）

　　
[ 责任编辑：马佳佳]
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