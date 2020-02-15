洛阳这三个城中村停车不难，再晚回家都有车位……

23日晚10时，小雨淅淅沥沥。洛阳市洛龙区安乐镇西岗村村民王跃灵驱车返回村里。“滴，贵宾卡”刚一进村，村口安装的智能停车系统就识别出车子，顺利放行。七拐八拐后，王跃灵将车子停好。“不管多晚回家都有停车位，得劲！”王跃灵笑着说。

图为车辆通过智能拦车杆进入西岗村。

23日晚10时，小雨淅淅沥沥。洛阳市洛龙区安乐镇西岗村村民王跃灵驱车返回村里。“滴，贵宾卡”刚一进村，村口安装的智能停车系统就识别出车子，顺利放行。七拐八拐后，王跃灵将车子停好。“不管多晚回家都有停车位，得劲！”王跃灵笑着说。

不单单是西岗村，紧邻的中岗村、东岗村也没有“停车难”的困扰了。这三个村都地处洛龙区城乡接合部，人流量、车流量大，基础设施相对落后，是如何破解“停车难”问题呢？

车辆乱停乱放成痛点

西岗、中岗、东岗三村历史上曾经是一个村，统称望城岗村。后来随着经济社会的发展，村子规模逐渐扩大，被分为三个村。

“三个村道路、区域等划分并不明显，有些地方只是一墙之隔，你中有我、我中有你、相互交融。”西岗村党支部书记王留欣介绍。

这三个村都属于典型的城中村，相较密集的居民楼和人流量，村子道路显得格外局促狭窄。这几年，随着经济收入的提高，村民纷纷买起了私家车，让本就不宽敞的道路更添拥堵。由于三个村没有明确的界限划分，村子里的道路四通八达、相互贯通，车辆随意进出、停放的情况格外严重。

“一遇到早晚高峰期，走哪里都堵车。”西岗村村民麻建设说，乱停乱放的车辆堵塞了村里的交通主干道，还堵着消防通道、救护车通道，一旦遇到急事只能干着急。

为缓解“停车难”问题，三个村各自想了不少办法，但受制于城中村条件所限，最后都不了了之。

图为西岗村停车场

“三岗”联动解决“停车难”

去冬今春，新冠肺炎疫情防控形势严峻，为了能更有效地控制人员进出，三个村里联合起来，实行统一标准，对道路进行统一管理。

这一尝试，给治理“停车难”带来了启示。“疫情防控期间可以统一标准、统一行动，平时为什么就不可以呢？”中岗村党支部书记王铁军说。

为了打通这一民生堵点，三个村的党支部集体商议，以推进党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)为契机，多次召开党员大会和群众代表会议，广泛听取大家对治理“停车难”问题意见。

在充分了解群众需求的基础上，三个村迅速行动起来，摸清了村里车辆底数、道路宽度等基本信息。随后三个村多次召开协调会，就停车细则等多个细节问题进行商讨。

“大家一致认为，光治理好一个村，解决不了根本问题。三个村必须统一行动起来，按照统一规定执行，彻底堵住乱停乱放的口子。”王铁军说。

经过研究，今年5月三个村制定了“三岗”联动车辆管理办法，即统一规划停车位、统一增设智能拦车杆、统一规范停车费，并通过“四议两公开”工作法把重大事项决议公开、实施结果公开，接受群众监督。

图为西岗村停车场

道路畅通停车不作难 治理效果怎么样？

24日，记者在三个村走访发现，村子的主要出入口均设置了智能停车拦车杆，本村村民可凭通行证免费开车进村，外来车辆需要缴纳停车费。进村后，道路两边都施划了白线，所有机动车按照要求统一停放在白线外侧，道路中间畅通无阻。

“以前没人管，现在三个村的车辆统一管理、规范停放。路畅通，心情也舒畅多了。”西岗村村民肖玲玲是个老党员，平时主要负责对车辆停放进行管理、监督，亲眼见证着三个村的改变。

“主干道消防车畅通无阻，背街小巷120救护车畅通无阻。”王留欣说，“三岗”联动治理效果很明显。

洛龙区安乐镇相关负责人表示，今年安乐镇党委以党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)为抓手，着力改变历年来三个村“单打独斗”的发展思路，携手共同治理村民的烦心事、闹心事、操心事，目前成效初显。下步，该镇还将打造一款APP软件，将党建、医疗、就业等服务融入其中，将三个村打造成智慧乡村的样本。

采访结束后，坐在回程的车上，车辆行驶过程中畅通无阻，看着窗外停放整齐的车辆，记者的心情也变得格外舒畅。

（洛报融媒记者 孙小蕊 实习生 王龙飞 通讯员 王奔 赵明明 文/图）