开放团队预约！洛阳这两家知名博物馆上调参观限流人数

随着跨省旅游恢复，近日，二里头夏都遗址博物馆和洛阳博物馆相继上调参观限流人数，以更好满足游客需求。

随着跨省旅游恢复，近日，二里头夏都遗址博物馆和洛阳博物馆相继上调参观限流人数，以更好满足游客需求。

记者了解到，二里头夏都遗址博物馆每天预约参观人数由1000人上调至3000人，同时开放对机关、企事业单位团体的预约参观。个人参观可关注微信公众号“二里头夏都遗址博物馆”，提前或当天进行实名预约；机关、企事业单位团体可提前2至7天将预约申请发送至邮箱eltbwg@163.com，每个团体人数限制为10至200人。需要注意的是，二里头夏都遗址博物馆的开放时间为每天9：00—17：00(16：00停止入场)，每周一闭馆(除国家法定节假日外)。

洛阳博物馆每天预约参观人数由2000人上调至5000人，同时开放对机关、企事业单位、学校和旅行社团体的预约参观。个人参观可关注微信公众号“洛阳博物馆”，提前或当天实名预约；机关、企事业单位、学校和旅行社团体可提前3至5天将预约申请传真至69901010，每个团体人数限制为6至200人。洛阳博物馆的开放时间为每天9：00—17：00(16：30停止入场)，每周一闭馆(除国家法定节假日外)，每周五夜场延时至20：30(20：00停止入场)闭馆。

无论进入哪个博物馆参观，都请佩戴口罩并携带本人身份证，配合预约二维码、“健康码”查验。

(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲)