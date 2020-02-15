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金雕飞进嵩县一村民家鸡圈欲吃鸡 被林业人员救治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-24 17:23

　　“金雕身体恢复得不错，不久后就能放飞了。”今日，嵩县林业局工作人员邢文杰说，一只展翅长1.5米、体长近1米的金雕闯进村民家鸡圈捕鸡不成，卧地一动不动，他们到场将这只猛禽带回救治。

　　19日下午5点左右，邢文杰接到嵩县森林公安局民警的电话，在该县纸房镇吕沟村，村民发现一只猛禽受伤。他与民警到达现场，猛禽在鸡圈里被桶盖着，他掀开桶发现，这只猛禽个头比较大，身上羽毛为灰褐色，后颈附近的羽毛为金黄色，经鉴定属于国家一级保护动物金雕。

　　报警人汤智勇说，这只金雕最近几天常在村里出现，之前曾捕捉村民一只鸡，当天下午，猛禽再次“空降”到鸡圈捕鸡，扑空了好几次不成，最后卧在地上不动了。村里老人没见过那么大的鸟，认为是“座山雕”。

　　邢文杰检查发现，这只金雕翅膀展开约1.5米长、体长近1米，除精神萎靡，并无明显外伤，他们随即将其带回。“嵩县有金雕出现的历史记录，不过很少人见过，我工作了30多年，这是头一次见。”邢文杰说，金雕主要生活在高山草原、荒漠等地带，以野兔、狍子等为食。他们给金雕喂食绿豆汤和鸡腿，第二天上午金雕的精神依然不是很好，只好将它送到省野生动物救护中心。

　　目前，这只金雕身体恢复得不错，省野生动物救护中心专家认为是饥饿造成，会择日放生。(洛报融媒记者 魏巍 实习生 刘梦格)(受访者供图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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