铁路有险情，快打110！

为进一步发挥路地联动优势，确保铁路运输安全畅通，按照全国铁路统一部署，中国铁路郑州局集团有限公司与河南省公安厅建立铁路应急联动工作机制，铁路调度与地方公安“110”指挥系统进行应急处置联动。

在铁路沿线发现有

塌方、落石、水害、

山体滑坡以及其他危及

铁路运输安全的紧急情况时该怎么办？

答案是

请迅速拨打

110

为进一步发挥路地联动优势，确保铁路运输安全畅通，按照全国铁路统一部署，中国铁路郑州局集团有限公司与河南省公安厅建立铁路应急联动工作机制，铁路调度与地方公安“110”指挥系统进行应急处置联动。今后，遇铁路沿线塌方、落石、水害、山体滑坡以及其他危及铁路运输安全等紧急情况，广大人民群众可及时拨打“110”报警电话。

铁路作为国民经济的大动脉、大众化的交通工具，它的安全与否关乎着千万家庭和地方经济发展。铁路调度与地方公安“110”应急处置联动，是深入贯彻落实习近平总书记对铁路安全工作重要批示精神，扎实推进铁路沿线环境安全治理体系和治理能力现代化，增强人民群众爱路护路意识的有力举措。

每位公民尤其是铁路沿线人民群众在遇到危及铁路运输安全的紧急情况时，能够知晓并及时拨打“110”报警电话，对遏制铁路环境安全隐患引发的铁路交通事故意义重大。

集团公司设立铁路应急指挥台，安排专人应急值守，做好与地方公安“110”指挥系统的对接沟通、信息反馈及应急联动等工作。应急指挥台工作人员在接到有关铁路沿线塌方、落石、水害、山体滑坡以及其他危及铁路运输安全的报警电话后，会立即通知有关调度员做好应急处置，迅速拦停列车、封锁区间、组织抢险。需要地方公安机关协助的，将及时通报属地公安机关“110”。

此外，集团公司还结合实际，在铁路沿线设立铁路灾害应急电话标示牌，引导群众发现铁路险情时直接拨打铁路灾害应急电话，共同为铁路安全运行创造良好环境。对于发现并报告危及铁路安全险情属实的，该集团公司将视情节给予相关人员物质和精神奖励。④