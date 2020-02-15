社保中心网站登录密码不对如何重新设置？丨百姓呼声每日简报

7月23日0时--7月23日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计226条，已回复的帖子67条，未回复帖子199条。其中，市体育局、市发改委、洛阳民航、市城市管理局、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

7月23日0时--7月23日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计226条，已回复的帖子67条，未回复帖子199条。其中，市体育局、市发改委、洛阳民航、市城市管理局、市人力资源和社会保障局等单位回复积极。

【热帖】

· 关于落实建设洛阳都市圈问题的建议

· 洛阳飞行学院和北邙飞机场可否分立？

· 洛浦公园洛南瀛洲桥以西段何时提升改造？

· 社保中心网站登录密码不对，如何重新设置？

· 南昌路滨河北路口机动车不按指示灯行驶

· 建议洛阳规划建设室外排球场

· 展览路通济街到金城寨街段路边停车位设置不合理

· 河洛书苑内为什么不能自带咖啡或茶？

· 中州西路与秦岭路口半截废弃铁路无人修理

· 市区有房但户口在县里，适龄儿童如何入学？

【已回复】

1. 建议：落实建设洛阳都市圈相关问题。

市发改委回复： 一、我们正在积极争取谋划的重大铁路项目纳入国家、省相关规划。二、收到您的建议，我们高度重视，积极与交通等部门对接沟通：1.蓬莱路规划的在建车场为首末站，规划停车39辆，目前正在建设中，9月底前完工。在该停车场以南约800米，规划有一个公交停车场，面积约34亩停放80辆公交车，已经完成可行性研究报告批复，等待高新技术开发区管委会移交用地。郭寨停车场已完成可行性研究报告批复，施工图设计正在进行中，待龙门景区管委会交地后公交集团加快项目建设。2.建设洛阳都市圈交通是基础，我们积极与周边城市对接联系，研究开通城际公交的问题。目前，正在加强与济源的深度融合发展，近期，将开通与济源间的城际公交。三、2017年底我委会同停车管理部门拟定了城市区机动车差别化停车收费政策，并面向社会各界和政府有关部门广泛征求了意见，同时选取龙门高铁站停车场开展计时收费试点工作。2019年4月，结合我市实际，经市政府研究，由市城管局、市发展改革委、市市场监督管理局、市交警支队四部门联合发布通告，城市区已经备案或审批的停车场点(含社会单位和个人出资建设的停车场)实行计次收费，统一收费标准。下一步，我委将会同相关部门加大工作推进力度，适时在城市区推行区域化差别化停车收费政策。

下一步，我们将深入贯彻落实市委市政府各项决策部署，突出目标导向，用足用好重大战略机遇和政策红利，为全市经济社会高质量发展做出积极贡献。希望您继续关注和支持洛阳副中心城市建设，并提出宝贵意见。

2. 建议：洛阳飞行学院和北邙飞机场可否分立？

洛阳民航回复：《国务院办公厅关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支付责任划分改革方案的通知》(国办发[2019]33号)中明确规定由民航局直接管理的首都国际机场、北京大兴国际机场、天津机场、西藏区内机场、洛阳机场的建设、维护、运营等具体执行事项由中央(含中央企业)负责实施。洛阳机场在中国民用航空飞行学院洛阳分院直接领导下承担了保障民航专业人才培养和民航运输生产两项主业。多年来，中飞院洛阳分院坚持教学与运输两手抓，在市委市政府的领导下，多措并举，外拓市场、内部挖潜，为洛阳航空市场的发展做出了积极贡献，2019年旅客吞吐量突破153.9万人次。中飞院作为全球最大的民航大学，目前我民航现役飞行员中的80%毕业于中飞院，其中每5名飞行员中就有一人毕业于中飞院洛阳分院，飞行员洛阳造训练品牌在全国民航业届有口皆碑。根据国家关于高校所属企业公司化改制要求，中飞院洛阳分院与洛阳北郊机场已完成运行分离，洛阳北郊机场将成为公司制中央企业，为民航教育和航空运输提供更有力保障。随着我市经济社会的长足发展，城区面积不断扩大、航空运输市场潜力不断提升，为促进运输生产与飞行训练协调发展，中飞院正在积极配合市委市政府全力推进机场三期改扩建工程，同时中飞院正在积极推进北方训练网络建设，调整优化训练布局和训练航线，飞行训练对主城区的影响将逐步减少。

3. 建议：洛浦公园洛南瀛洲桥以西段何时提升改造？

市城市管理局回复：按照市委市政府要求，洛浦公园洛南瀛洲桥以西段已规划建设洛浦乐道，建设天桥、标识、标线、驿站、照明、护栏、座椅、高科技设备等。目前，该地段全长4.7公里、宽4米的主道已经完工，7条宽2—3米支路(新建/加宽/改造)正在施工中，其中2处过街天桥对应支乐道在河沟上架桥，桥墩基础设施完工，正在搭建桥梁，灯杆样品、座椅、垃圾箱和指示牌正在制作。

4. 咨询：社保中心网站登录密码不对，如何重新设置？

市人力资源和社会保障局回复：由于网站安全升级，登录密码升为带2位字母8位密码。如果之前绑定过手机号，可以自行通过“忘记密码”功能重新设置登录密码；如果之前未绑定过手机号码，需携带身份证或社保卡到社保中心进行重置密码和绑定手机号。市社保中心地址在会展中心438房间。

5. 建议：南昌路滨河北路口机动车不按指示灯行驶。

市公安局回复：南昌滨河北路口为提高通行效率，路口处南向北方向设置有机动车左转待转区和直行待行区，在对应的信号灯亮起时，是允许车辆越过停车线进入待转区及待行区的。而该路口受道路条件所限，无法单独为非机动车设置放行信号，为了保证非机动车通行安全，我们建议由南向北需左转行驶的非机动车在路口二次等待信号上滨河北路，即南向北直行信号亮时，先直行到路口东北角斑马线处等候，待东西直行信号亮起时再横穿马路行驶至滨河北路非机动车道通行。

此外，您可使用“河洛人人拍”APP直接对此类违法行为进行拍照举报。

6. 建议：洛阳规划建设室外排球场。

市体育局回复：您的建议已经反馈给相关科室，今后会在合适的地方进行排球场地合理的规划。

7. 建议：展览路通济街到金城寨街段路边停车位设置不合理，建议取消。

市城市管理局回复：该路段路内停车泊位未经公安交管及城市管理部门批准，在此停车属于违法停车。针对该路段私自收取停车费问题，已安排辖区城管执法人员拆除违规设置收费公示牌。自8月1日起，公安交管部门将对城市区静态交通秩序进行综合治理，我局将配合公安交管部门做好治理工作。

8. 投诉：河洛书苑内为什么不能自带咖啡或茶？

涧西区回复：因城市书房的特殊性属于密闭公共空间,而且都是纸质图书,如果携带咖啡茶叶或者有色饮料,一是怕有特殊气味;二是担心咖啡茶叶或者有色饮料倾酒污染图书,目前城市书房统一管理标准是尽量不要携带咖啡茶叶或者有色饮料入内,城市书房都配备有水箱,您可以自助取用。自助售卖机目前暂未提供使用,我们到时候会加强监管做好统一标准管理。

9. 咨询：市区有房但户口在县里，适龄儿童如何入学？

市教育局回复：适龄儿童入学依据监护人的户籍与房产所在地，按照房户一致优先的顺序，分类分批入学。

【尚未有结果】

1. 投诉：中州西路与秦岭路口半截废弃铁路，无人修理。

【网友建议】

建议：尽快维修孟津县麻屯镇银溪路多处坑洼不平的路面

网友：孟津县麻屯镇银溪路与金水大道交叉口及东段至阿新大道段路面坑洼不平，车辆通行不便。建议相关部门尽快维修，解决群众出行难题。

建议：对国花路和邙岭大道交叉口红绿灯配时进行优化

网友：国花路和邙岭大道交叉口红绿灯配时不合理，东西方向红灯亮灯时间90秒，红灯时间较长，而南北车辆较少，导致东西方向的车辆要在路口空等红灯。建议交管部门实地勘察，对此路段红绿灯配时进行适当优化。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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