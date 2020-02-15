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2020年市委政法委员会第三次全体会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-24 08:39

　　22日下午，2020年市委政法委员会第三次全体会议召开，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，传达学习市委十一届十三次全会精神，研究全市政法系统学习贯彻意见，部署下半年重点工作。

　　市委常委、政法委书记娄会峰强调，全市政法系统要认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》及河南省相关实施细则，切实把党的绝对领导贯穿政法工作各方面、全过程。要学深悟透全会精神，聚焦政法工作目标任务，深入开展作风建设“四问”对照检查活动，检视问题、加压奋进、实干争先，切实把思想和行动统一到全会精神上来。要坚持以推进市域社会治理现代化为统领，以创树全省先进标杆为目标，全面锻造与副中心城市定位相匹配的洛阳政法工作，克服“三种心态”、强化“三种精神”，不断提升落实力执行力穿透力，推动扫黑除恶、安全感满意度“双提升”、民生实事作用发挥等政法重点工作走深走实，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务、实施“五提”行动发挥职能作用，为副中心城市建设贡献政法力量。

　　市领导李保兴、吴志军参加会议。（记者 申利超 通讯员 王伏牛）
[ 责任编辑：席倩倩]
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