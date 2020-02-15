洛阳实施“提升就业能力”专项行动 促进高校毕业生就业

促进高校毕业生就业，提高就业成功率是关键。在人社部21日召开的第二季度新闻发布会上，相关负责人在谈及促进高校毕业生就业时提到“一个清单、四个强化”，包括建立实名清单、强化岗位落实、强化创业创新、强化招聘服务、强化培训见习等。其中，要启动百万青年技能培训行动，针对毕业生特点，创新开展技能培训特别是新职业培训。持续扩大就业见习规模，多渠道募集见习岗位，开展见习宣传推介、供求洽谈对接等活动，为毕业生提供岗位锻炼机会。

促进高校毕业生就业，提高就业成功率是关键。

在人社部21日召开的第二季度新闻发布会上，相关负责人在谈及促进高校毕业生就业时提到“一个清单、四个强化”，包括建立实名清单、强化岗位落实、强化创业创新、强化招聘服务、强化培训见习等。其中，要启动百万青年技能培训行动，针对毕业生特点，创新开展技能培训特别是新职业培训。持续扩大就业见习规模，多渠道募集见习岗位，开展见习宣传推介、供求洽谈对接等活动，为毕业生提供岗位锻炼机会。

市人社局相关负责人表示，我市大力实施“提升就业能力”专项行动，通过扩大高校毕业生就业创业培训范围、加大就业见习岗位开发力度，提升高校毕业生就业能力，实现稳定就业。

就业创业培训取得证书有补贴

如何做好职业选择？创业计划书如何让人眼前一亮？如何让面试官对你“一见钟情”？近日，由市人力资源和公共就业服务中心开通的大学生就业指导网络直播平台，吸引了我市不少高校毕业生。

该平台采集分析了当前大学生最迫切需要的就业创业知识信息，由洛阳市大学生就业指导师服务团的就业指导师通过直播授课，讲解当前的就业形势、国家政策及求职技巧、职场适应等内容，帮助毕业生提升就业能力。

该负责人介绍，我市将加大培训力度，把有培训需求的毕业学年及离校未就业高校毕业生全部纳入就业创业培训范围。为鼓励高校毕业生，我市出台一系列补贴政策——

●对完成培训后取得就业培训合格证书的，给予每人700元培训补贴；

●对完成培训后取得初级、中级、高级职业资格证书、职业技能等级证书或专项职业能力证书的，分别给予每人800元、1200元、1600元培训补贴；

●对完成培训取得创业培训合格证书的，按照创业意识培训、创办企业培训、创业实训、网络创业培训，分别给予每人200元、1000元、300元、1500元培训补贴；

●对完成培训通过初次职业技能鉴定的，按照职业技能鉴定收费标准的100%给予职业技能鉴定补贴；

●对参加培训的建档立卡贫困家庭、城乡低保家庭、零就业家庭的高校毕业生，培训期间按照每人每天30元的标准给予生活费补贴(每人每年只享受一次)。其中，参加市外省内培训的，给予每人300元的一次性交通费补贴。

就业见习补贴标准再提高

与有工作经验者相比，应届高校毕业生就业竞争力相对较弱，综合素质和工作能力还有待提升。如何帮助那些离校未就业的毕业生提升就业能力、尽快实现就业？近年，就业见习制度在帮助高校毕业生提升就业能力、积累工作经验方面发挥了重要作用。

日前，我市公布2020年第三批就业见习单位，洛阳市绿化管理中心、洛阳人才人仕实业有限公司等10家公司，面向高校毕业生提供198个就业见习岗位。

记者了解到，本次就业见习单位对见习人员的学历要求进一步放宽，多数岗位要求大专以上文凭即可，个别岗位不限专业。

我市鼓励支持洛阳市辖区内依法注册、登记的各类企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其他社会经济组织申报认定见习单位，开发见习岗位，吸纳离校2年内未就业高校毕业生参加见习，预计2020年全市开发就业见习岗位5000个。按照规定，就业见习期限一般为3个月至12个月，每月由见习单位发放见习基本生活费，并为见习人员购买人身意外伤害保险。

该负责人介绍，为鼓励更多用人单位为高校毕业生提供更多就业见习岗位，我市将见习补贴标准由之前每人每月1000元调整为当地最低工资标准的70%，其中对留用见习期满人员比例在50%及以上的，补贴标准由每人每月1500元提高到当地最低工资标准的110%。

另外，对因疫情影响见习暂时中断的，相应延长见习单位补贴期限。对见习期未满与高校毕业生签订劳动合同的，给予见习单位剩余期限见习补贴。

有见习意愿的，可登录“洛阳人才网”，在“毕业生”—“就业见习”板块查看详情并与见习单位直接对接，待双方达成见习协议后，由见习单位向人社部门备案。（记者 李迎博 通讯员 李帆）