今天20时，洛阳民办小学、初中网上报名系统将关闭

今天20时，我市义务教育民办学校招生信息服务平台(简称“平台”)将关闭。

今天20时，我市义务教育民办学校招生信息服务平台(简称“平台”)将关闭。市教育局民办中心相关负责人提醒，有意选择民办小学、初中的学生，请尽快登录平台注册、报名，已注册尚未选报学校的，请尽快选报学校；信息填报错误或信息不实的，将影响学生的信息审核及电脑派位。此外，对家长们近日关注的热点问题，该负责人进行答疑。

关键词：信息注册

问：孩子今年幼升小，登录平台注册时要上传孩子的照片，还是上传身份证或户口簿照片？

答：上传有学生个人信息的户口簿页或身份证照片，不需要上传学生本人照片。

问：小升初报完名后，别的家长都收到了审核通过的短信，为啥我没收到？

答：之所以部分家长未收到短信通知，是因为孩子在小学已有完整学籍，系统会对其进行自动比对、识别，匹配成功的学生，系统会自动生成学生姓名、毕业学校、性别等信息，不需要后台审核，家长不会收到审核结果信息通知；电脑派位结束后，被派中的学生会收到短信通知。

问：孩子在公办学校上三年级，今年想转到民办小学，也要在平台上注册吗？

答：不用。平台仅接受今年秋季上小学一年级、初中一年级的新生注册、报名。若学生确需转学，可具体咨询想转入的学校。

此外，已上小学、初中的学生，不能登录平台报名；若家长恶意注册、选报学校，属扰乱我市民办义务教育学校正常招生的行为。对登录平台恶意注册的学生、家长，市教育局会把该学生的相关信息通报给该学生目前就读的学校进行严肃处理。

关键词：现场审核

问：我家孩子在县里上小学六年级，我们登录平台注册、报名后没通过审核，是啥情况？该咋办？

答：家长在填写注册信息时，一定要认真核对学生的姓名、身份证号、家长手机号等，若填写的信息与学生的户口薄信息不符，将无法通过审核。此外，一名符合报名要求的学生，只能在平台上注册一次，若家长恶意注册或所填学生信息与真实情况不符，将被系统拉入黑名单，影响学生的电脑派位及录取。家长给学生注册信息时，必须确保信息与户口簿一致、真实有效，否则学校有权不予录取。

目前，信息填报有误或多次登录平台注册的家长，应尽快携带户口簿、身份证、学籍表，到市教育局三楼民办中心现场提交材料并审核。若在平台关闭前未审核通过及选报学校，学生今年将无法参加电脑派位。

问：之前给孩子注册个人信息时，名字中有一个字填写错误，已到市教育局提交申请，什么时候能重新报名？

答：今天即可重新注册、报名。目前，22日前到市教育局现场提交民办学校报名信息错误材料的学生，错误信息己处理完毕，家长可重新登录平台注册、报名。

问：外籍学生能报名吗？需要提供啥材料？

答：可以。目前，平台已关闭外籍学生的报名通道，符合要求的外籍学生、外籍人士子女，应到市教育局三楼民办中心现场报名；已在平台注册、报名的外籍学生不受影响，等待派位通知即可。

关键词：县(市)区学校

问：为啥在平台上找不到市二外西校区(宜阳校区)的选项？

答：市二外西校区(宜阳校区)不在此次招生的市区20所民办初中之内。想选报该校的学生，具体可咨询宜阳县教育局。

问：洛龙区龙城双语初级中学(新街校区)今年正常招生吗？

答：该校为今年新建民办学校，招生计划及摇号人数暂未确定，家长可先在平台上选报相关志愿，相关政策确定后将通过媒体发布。

问：孩子想上孟津县的民办学校，能在市区平台上报名吗？

答：不能。记者从孟津县教育部门了解到，今年，该县民办小学、初中招生均实行网上报名。小学一年级招生对象为年满6周岁(2014年8月31日之前出生)的适龄儿童；初中一年级招生对象为具有全国学籍的2020年小学应届毕业生。

有意愿的学生、家长，自即日起至25日18时可登录孟津县民办学校招生入学服务平台，按照提示填报学校；每个学生只有一次修改资料和报名的机会，超过次数不能再修改。系统将对报名材料进行审核，系统显示审核进度；显示审核通过后，学生报名成功。

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