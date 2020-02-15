洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

我省将打造以洛阳为核心的现代农机装备产业基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-24 08:32

　　记者日前从市工信局获悉，省政府办公厅近日发布《关于加快推进农业机械化和农机装备产业高质量发展的意见》，明确提出将打造以洛阳为核心、具有国际竞争力的现代农机装备产业基地。

　　该意见共提出五大方面13条具体举措，其中在加快农机装备产业转型升级方面明确，发展新技术、新工艺、新业态，打造以洛阳市为核心，郑州市、许昌市、开封市为支撑，具有国际竞争力的现代农机装备产业基地。

　　现代农机装备是我市传统优势产业之一，经过多年发展，我市已形成以龙头企业中国一拖为引领，洛阳中收、辰汉科技、福格森等一大批中小企业为支撑的发展格局，产品种类涵盖动力机械、收获机械、耕整地机械等重点领域。去年获批的国家农机装备创新中心是国家农机装备领域唯一的制造业创新中心，整体产业基础和科研实力位居全国前列。

　　市工信局相关负责人表示，我市将以此为契机，继续围绕精准农业、智慧农业发展，打造“互联网+共享+农业装备”协同创新体系，建设国际一流的农机装备制造业创新平台；打造以涧西区、西工区、伊滨区为主要载体的国际先进农机装备研发制造基地，力争以农机装备产业高质量推动制造业高质量发展，加速助力副中心城市建设。(记者 陈曦 通讯员 王亚杰)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖友空腹血糖高，多是这两个原因
  • ·肿瘤切得很干净 咋还会复发转移
  • ·刚用过免洗洗手液能马上拿食物吗
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 凌宇汽车与一汽解放成立专用车联合开...
  • 我省将打造以洛阳为核心的现代农机装...
  • “格力·中国造”全国巡回直播第二站将...
  • 洛阳影院明日起有序开放 有个“大片”...
  • 洛阳已建成34个“乐养居” 实现“时间...
  • 河南省农业农村厅出台政策措施 支持洛...
  • 牡丹、龙门石窟、白马寺……外国邮票...
  • 新安县黄北岭村脱贫后继续扩大冬桃种...
  • 孟津送庄镇白鹿村：爱心企业为桃农拍...
  • 今天20时，洛阳民办小学、初中网上报...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月23日
  • · 农民安置小区用暖问题，列入洛龙区民生实事
    • 精彩图片
    洛阳一对夫妻把兴趣变...
    河东社区：小区换新貌 ...
    洛阳：“沟域经济”铺...
    洛阳文博体育公园里的...
    精彩热帖

    柔情溪水轻轻流

    雨荷

    花瓣与残花

    夏蝉
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605