我省将打造以洛阳为核心的现代农机装备产业基地

记者日前从市工信局获悉，省政府办公厅近日发布《关于加快推进农业机械化和农机装备产业高质量发展的意见》，明确提出将打造以洛阳为核心、具有国际竞争力的现代农机装备产业基地。

记者日前从市工信局获悉，省政府办公厅近日发布《关于加快推进农业机械化和农机装备产业高质量发展的意见》，明确提出将打造以洛阳为核心、具有国际竞争力的现代农机装备产业基地。

该意见共提出五大方面13条具体举措，其中在加快农机装备产业转型升级方面明确，发展新技术、新工艺、新业态，打造以洛阳市为核心，郑州市、许昌市、开封市为支撑，具有国际竞争力的现代农机装备产业基地。

现代农机装备是我市传统优势产业之一，经过多年发展，我市已形成以龙头企业中国一拖为引领，洛阳中收、辰汉科技、福格森等一大批中小企业为支撑的发展格局，产品种类涵盖动力机械、收获机械、耕整地机械等重点领域。去年获批的国家农机装备创新中心是国家农机装备领域唯一的制造业创新中心，整体产业基础和科研实力位居全国前列。

市工信局相关负责人表示，我市将以此为契机，继续围绕精准农业、智慧农业发展，打造“互联网+共享+农业装备”协同创新体系，建设国际一流的农机装备制造业创新平台；打造以涧西区、西工区、伊滨区为主要载体的国际先进农机装备研发制造基地，力争以农机装备产业高质量推动制造业高质量发展，加速助力副中心城市建设。(记者 陈曦 通讯员 王亚杰)