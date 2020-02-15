乘势而上再出发 加快建设副中心

7月上旬，中共洛阳市委党校举办了全市党校(行政学院)系统学习贯彻黄河流域生态保护与高质量发展战略推进洛阳副中心城市建设理论研讨会。通过会议研讨，全市党校(行政学院)系统教研人员进一步深化了对黄河流域生态保护与高质量发展战略的理解和把握，深化了对加快洛阳副中心城市建设的重要意义、发展定位、目标任务、政策措施的理解和把握，增强了做好相关内容理论宣传、干部教育的使命感和责任感。

编者按 7月上旬，中共洛阳市委党校举办了全市党校(行政学院)系统学习贯彻黄河流域生态保护与高质量发展战略推进洛阳副中心城市建设理论研讨会。通过会议研讨，全市党校(行政学院)系统教研人员进一步深化了对黄河流域生态保护与高质量发展战略的理解和把握，深化了对加快洛阳副中心城市建设的重要意义、发展定位、目标任务、政策措施的理解和把握，增强了做好相关内容理论宣传、干部教育的使命感和责任感。现将该研讨会上的部分论文予以刊发，供大家学习交流。

建设保护传承弘扬黄河文化的前沿阵地

习近平总书记在考察调研河南时指出，黄河文化是中华文明的重要组成部分，要讲好“黄河故事”，延续历史文脉，坚定文化自信，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。黄河是中华民族的母亲河，洛河是黄河的重要支流，以河洛区域为核心形成的河洛文化是华夏文明的根文化。在推进洛阳副中心城市建设中，洛阳要以讲好“黄河故事”为引领，以洛河文化旅游体验带建设为抓手，以保护展示河洛文化遗产为核心，整合洛河流域文化资源，着力打造独具特色的洛河文化旅游产业带，使其成为保护传承弘扬黄河文化的前沿阵地和精神高地。

一是做好洛河文化带顶层设计。建设洛河文化带，不仅是对黄河流域生态保护和高质量发展及国家大运河文化带战略的回应，也是洛阳文化发展和城市建设的迫切需求。要将打造洛河文化带上升到打造城市品牌形象的战略高度，以传承弘扬黄河文化为目标，以大运河文化带规划纲要为指导，编制中长期的洛河文化带开发利用规划，实现水系、文化、文物等多种要素的深度融合。

二是深入挖掘洛阳的运河文化遗产。洛河是隋唐大运河的核心，洛阳作为隋唐大运河的枢纽城市，在大运河文化带建设中必须发挥引领与示范作用。应充分利用文物系统和地方高校的研究力量，深入挖掘相关文献资料，积极对接国家大运河文化保护传承利用实施方案，发挥含嘉仓遗址、回洛仓遗址作为“中国大运河”世界文化遗产重要文化标识的作用，叫响“运河中心”城市品牌。

三是充分展示洛河文化带的文化遗存。以洛河为核心，不仅有定鼎门、上阳宫、天津桥、应天门、天堂、明堂、九洲池等历史文化资源，还有河图洛书传说、洛神的传说等非物质文化遗产，要在目前遗址保护展示的基础上，加快推进隋唐洛阳城国家历史文化公园建设，推进大遗址保护和国家考古遗址公园建设，推进河洛文化生态保护实验区建设等，着力构建中华文明标识体系。

四是打造洛河文化带的文化地标。河流景观是自然与人文的有机融合，能充分表达出城市的人居环境与地域特色。以十三朝古都历史文化为主要线索，在洛河两岸形成以汉魏、隋唐都城文物遗迹和恢复建筑为核心，打造兼具视觉效果和文化魅力的城市精神标识和文化地标，加快国际文化旅游名城建设，使千年古都的厚重底蕴物化可观，更好地传承创新华夏历史文明。

五是推进洛河文化带的产业融合发展。推动文化旅游与科技、工业、生态、体育、会展等相关产业融合创新，依托丰富的历史文化遗存和文化景观，设计多条文化旅游精品线路，催生更多文化旅游新业态，彰显洛阳文化底蕴和特色，不断提升洛阳文化旅游的吸引力、竞争力和辐射带动力。（陈启明 作者为中共洛阳市委党校市情研究部主任、副教授）