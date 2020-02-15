昨日，全市污染防治攻坚暨黄河流域生态环境突出问题整治工作电视电话会议召开，通报全市上半年污染防治攻坚工作推进情况和中央环保专项督察反馈及暗访问题核查核实情况，对下半年相关工作进行部署。 昨日，全市污染防治攻坚暨黄河流域生态环境突出问题整治工作电视电话会议召开，通报全市上半年污染防治攻坚工作推进情况和中央环保专项督察反馈及暗访问题核查核实情况，对下半年相关工作进行部署。 市长刘宛康主持会议并讲话。他强调，全市污染防治攻坚面临的任务依然艰巨，绝不能盲目乐观、松劲懈怠，各级各部门各单位要提高政治站位，强化责任担当，充分认识打赢污染防治攻坚战的重要性、艰巨性、紧迫性，聚焦聚力推动各项任务落地落实落细，以污染防治攻坚助力副中心城市建设。要认真对照年度目标任务，全面梳理、盘点进度，加强节点管控，抓好重点项目，着力破解瓶颈，及时协调解决问题，有步骤、有计划推进落实。要坚持问题导向，把中央环保专项督察反馈问题整改工作当成重大政治任务，成立专班推进，保证彻底整改不反弹，举一反三，抓点带面，标本兼治。各级各部门各单位一把手要认真履行第一责任人职责，对问题真重视，对责任真上心，对工作真下劲，拿出壮士断腕、背水一战的勇气，把攻坚压力层层传导下去，确保完成全年污染防治各项目标任务。要坚持常规督查与专项督查相结合，明察与暗访相结合，以“零容忍”的态度加大曝光、问责力度，倒逼责任落实，坚决打赢污染防治攻坚战，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出积极贡献。 市领导魏建平、侯占国、王军参加会议。（记者 李三旺）