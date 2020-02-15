孟津送庄镇白鹿村：爱心企业为桃农拍“大片” 副镇长直播带货助卖桃

“去白鹿村的路怎么走？”“桃子甜不甜？”……日前，洛阳晚报报道了孟津县送庄镇白鹿村桃子熟了，桃农却面临销路不畅的情况，此事一经报道便引发关注，爱心人士纷纷前去买桃，还有爱心企业为桃农拍摄“大片”。昨日，该镇副镇长走进直播间，帮助桃农推销鲜桃。

为桃农拍摄的“大片” (资料图片)

“去白鹿村的路怎么走？”“桃子甜不甜？”……日前，洛阳晚报报道了孟津县送庄镇白鹿村桃子熟了，桃农却面临销路不畅的情况，此事一经报道便引发关注，爱心人士纷纷前去买桃，还有爱心企业为桃农拍摄“大片”。昨日，该镇副镇长走进直播间，帮助桃农推销鲜桃。（>>>孟津县送庄镇白鹿村桃子熟了 快来采摘吧！）

市民江老先生是退休职工，他看到本报报道后，联系询问去白鹿村的路怎么走，他想与退休的同事们前去买桃。市民马女士也拨打电话咨询，准备购买10箱鲜桃，寄给上海的朋友。

除了热心市民积极购桃，此事也引起了爱心企业关注。融创华北区域集团豫西公司得知此事后，联合本报找来专业的摄影摄像团队前往白鹿村，以“桃气一夏助农筑梦”为主题，给安景献等6名桃农代表拍摄了“大片”，用颠覆传统的创新形式打造“新网红”，以此帮助桃农推销鲜桃。此外，融创华北区域集团豫西公司与本报还联合制作了洛阳首部公益默片，故事以一条“桃气”为主线，穿起4个趣味的“桃气”小故事，颇具创意的故事短片在网上受到大家的好评。

昨日14时30分，“桃气一夏助农筑梦”副镇长带货直播在本报直播平台开播，送庄镇副镇长董长征出镜，帮助桃农在网上推销鲜桃。直播期间，董长征还穿插介绍白鹿村的种桃历史、一元抢购鲜桃等内容。

此次直播活动由孟津县送庄镇人民政府、洛阳晚报主办，支持单位有孟津县农业农村局、孟津县商务局、孟津县扶贫开发办公室，赞助单位是融创华北区域集团豫西公司。

还有多家爱心单位联系本报，愿为桃农提供助农卖桃点，它们是：西工区国花路88号香榭里黎明小区洛阳农商银行黎明支行，西工区纱厂东路凌宇犀地小区洛阳龙帼物业，洛阳晚报咱爸咱妈老年大学西工百货楼校区(中央商场大楼9楼)。

如果您想携家人自驾到桃园采摘，可从市区东花坛出发，沿310国道向东行驶约1公里，靠左进入常付线行驶约9公里，再向西沿三权线、梁跃线行驶约2.5公里，即到白鹿村。咨询电话：0379-65156112。（记者 魏巍 实习生 刘梦格）