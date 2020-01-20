洛阳已建成34个“乐养居” 实现“时间过半，任务过半”

21日上午，记者在老城区龙城嘉园社区“乐养居”(社区养老服务中心)看到，20多名老年人在学唱歌、跳舞，其乐融融。

21日上午，记者在老城区龙城嘉园社区“乐养居”(社区养老服务中心)看到，20多名老年人在学唱歌、跳舞，其乐融融。当日中午，老人们在“乐养居”食堂内吃了鸡蛋捞面。“吃一碗鸡蛋捞面，喝一碗面汤，原汤化原食，营养又健康。”社区居民常女士笑着说。

记者从市民政局获悉，今年，我市将完成新建、改扩建“乐养居”50个，目前已建成34个，实现“时间过半，任务过半”。

当日上午，在新近建成投用的涧西区广文路社区“乐养居”内，老人们在读书、写书法，还有医生为他们提供问诊服务。

“今年我市重点民生实事工作要求，新建、改扩建‘乐养居’50个，目前实现‘时间过半，任务过半’。”市民政局养老服务科相关负责人说，目前已建成34个“乐养居”。

涧西区7个：重二社区“乐养居”、兴隆花园社区“乐养居”、广文路社区“乐养居”、华源社区“乐养居”、南村社区“乐养居”、七里河社区“乐养居”、谷水西社区“乐养居”

西工区5个：丽春东路社区“乐养居”、后李社区“乐养居”、王城办事处广电社区“乐养居”、蒋沟社区“乐养居”、白湾社区“乐养居”

老城区4个：龙城嘉园社区“乐养居”、老城区养老服务指导中心“乐养居”、定鼎北路社区“乐养居”、道北社区“乐养居”

洛龙区5个：棕榈泉小区“乐养居”、关圣苑“乐养居”、定鼎门社区“乐养居”、龙康社区“乐养居”、和爱有约社区“乐养居”

瀍河区5个：北窑街道综合“乐养居”、瀍河区养老服务指导中心“乐养居”、龙泉社区“乐养居”、十里铺社区“乐养居”、吕庙社区“乐养居”

吉利区1个：三和社区“乐养居”

龙门园区1个：镇南社区“乐养居”

宜阳县4个：城关镇沈屯社区“乐养居”、城关镇解放路社区“乐养居”、城关镇水磨头社区“乐养居”、城关镇红旗路社区“乐养居”

孟津县1个：师庄社区“乐养居”

伊川县1个：罗村社区“乐养居”

该负责人说，根据《洛阳市“乐养居”社区养老服务中心建设工作实施方案(试行)》的要求，我市按照“五统一”标准，打造“乐养居”品牌，形成城市区“15分钟养老服务圈”，确保到2022年城市社区养老服务设施全覆盖。(记者 余子愚 通讯员 许高伟)