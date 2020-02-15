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新安县黄北岭村脱贫后继续扩大冬桃种植和种牛养殖规模
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-24 08:16

　　昨日快晌午的时候，姜广玉打算再去看看牛儿们——

　　出门时，他顺手把铁锨扛在肩膀上，哼着小曲儿往宿舍对面的养牛场走去。进了门，姜广玉取下铁锨收拾起地上的牛粪。刺啦、刺啦、刺啦……铁锨擦过水泥地，牛儿们瞪大眼睛看了过来，姜广玉笑着说：“我可得好好伺候你们，将来指望你们给大伙儿挣钱呢。”

　　在姜广玉收拾牛粪的时候，姜治星也没闲着，他正在自家的冬桃园里检查桃树长势，一会儿翻翻叶子，一会儿拉过枝瞅瞅：“啧啧，长得可不赖！”

　　姜广玉今年57岁，是新安县青要山镇黄北岭村脱贫户，前些年顶着“贫帽子”在外来回奔波，也没落下什么钱，回村后种起了冬桃，还在村里的养牛场当上了管理员，每个月工资2300元。姜治星也是该村的脱贫户，除了养牛，还种了5亩冬桃，每年纯收入3万多元。

　　走进黄北岭村，四通八达的水泥路上是崭新的路灯，村中处处可见红砖白墙的小楼，甚至不少地方还有景观小品；在田间路上，村民扛着锄头、牵着牛，慢悠悠地走着，冬桃树长势喜人，枝条伸到了路上，站在高处俯瞰全村，黄北岭一派田园景致……

　　黄北岭村地处青要山镇西北部，地势起伏大、水资源匮乏，不是传统农作物的理想种植地，前些年靠天吃饭，全村有55户贫困户。市人社局扶贫工作队驻村后，寻找水源、引进产业，去年成功带领全村脱贫。

　　脱贫不是终点，是致富奔小康的起点。黄北岭村靠什么在小康路上大步向前？如今，全村满山遍野的冬桃和不时响起的“哞哞”声就是最好的答案。

　　“冬桃三月开花，五月见果，九月采收，国庆节前后是投放市场的高峰期，是馈赠自品的佳品……冬桃适应性强、耐寒、易种植，很适合黄北岭。”驻村第一书记孙浩洋说，其实，养牛和种植冬桃并不是新项目，是他们此前针对扶贫引进的产业项目。

　　??相关链接

　　全市实施产业扶贫项目1245个

　　近年，我市着力打好产业扶贫硬仗，开展“产业扶贫提升年”活动，推进“村级集体经济清零提质、产业结构调整”等十个重大专项，实施产业扶贫项目1245个，全市累计发展特色种植470余万亩、富硒农业示范基地31个，形成新安农特产业、栾川旅游扶贫、嵩县中药材种植、宜阳花椒等各具特色的县域特色产业。

　　帮助村里脱贫后，这两个项目紧接着成了全村人的“香饽饽”——目前，黄北岭村的冬桃种植面积已达到214亩，养牛200头左右，这种规模对于只有171户村民的黄北岭村来说已相当可观，光养牛场今年收入已有近20万元，“冬桃项目同步跟进，去年每户收入在万元以上”。

　　傍晚，姜广玉下了班，顾不上回家吃饭，径直去了村委会，他得赶着去听市里来的果树专家讲课。在门口，姜广玉碰到了姜治星，俩人攀谈起来：你那桃树咋样？长得不赖，今年肯定能卖住钱；你那牛咋样？也不赖，村里又买回来一批，现在都86头了，有些都该卖了……(记者 赵硕 通讯员 郭建立 黄明 宁盟 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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