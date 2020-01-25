洛阳影院明日起有序开放 有个“大片”邀您提前看

昨日，市委宣传部下发了《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，鉴于我市全域均为低风险地区，在各项防控措施有效落实到位的前提下，经市委、市政府同意，全市43家影院自7月25日起可有序恢复开放营业。

昨日，市委宣传部下发了《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，鉴于我市全域均为低风险地区，在各项防控措施有效落实到位的前提下，经市委、市政府同意，全市43家影院自7月25日起可有序恢复开放营业。

去影院前，先来看看这个大片

影院开放后，将严格按照《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》及《河南省影院恢复开放疫情防控实施细则》要求：

采取网络实名预约、无接触方式售票。

实行“错位隔座”售票方式，影厅上座率控制在30%以下，保持观众之间1米以上距离。

减少放映场次，日排片减至正常时期的一半，加大影片排映场次间距，留足场间消毒时间。

控制观影时间，每场不超过两个小时。

不同影厅错时排场，避免进出影厅观众聚集。

自动售取票机、商品售货区、自动贩卖机、公共区域座椅、入口闸机、卫生间等重点区域，每日不少于5次擦拭消毒。

影厅内部、座椅扶手等观众直接接触物品每场清洁消毒一次，客用3D眼镜等公共用品实行“一用一消毒”等。

观众进入影院要扫码，接受体温测量，未戴口罩或体温37.3℃以上者不得入场。

观众进入影院必须全程戴口罩，对号入座。

影院原则上不售卖零食和饮料，影厅内原则上禁止饮食。

注：影院将对观影顾客进行入场测温，如经测量顾客体温高于37.3℃，影城会为顾客做退票操作。 (记者 李冰 通讯员 潘展)