洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳影院明日起有序开放 有个“大片”邀您提前看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-24 08:12

　　昨日，市委宣传部下发了《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，鉴于我市全域均为低风险地区，在各项防控措施有效落实到位的前提下，经市委、市政府同意，全市43家影院自7月25日起可有序恢复开放营业。

　　去影院前，先来看看这个大片

　　影院开放后，将严格按照《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》及《河南省影院恢复开放疫情防控实施细则》要求：

　　采取网络实名预约、无接触方式售票。

　　实行“错位隔座”售票方式，影厅上座率控制在30%以下，保持观众之间1米以上距离。

　　减少放映场次，日排片减至正常时期的一半，加大影片排映场次间距，留足场间消毒时间。

　　控制观影时间，每场不超过两个小时。

　　不同影厅错时排场，避免进出影厅观众聚集。

　　自动售取票机、商品售货区、自动贩卖机、公共区域座椅、入口闸机、卫生间等重点区域，每日不少于5次擦拭消毒。

　　影厅内部、座椅扶手等观众直接接触物品每场清洁消毒一次，客用3D眼镜等公共用品实行“一用一消毒”等。

　　观众进入影院要扫码，接受体温测量，未戴口罩或体温37.3℃以上者不得入场。

　　观众进入影院必须全程戴口罩，对号入座。

　　影院原则上不售卖零食和饮料，影厅内原则上禁止饮食。

　　注：影院将对观影顾客进行入场测温，如经测量顾客体温高于37.3℃，影城会为顾客做退票操作。 (记者 李冰 通讯员 潘展)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖友空腹血糖高，多是这两个原因
  • ·肿瘤切得很干净 咋还会复发转移
  • ·刚用过免洗洗手液能马上拿食物吗
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 凌宇汽车与一汽解放成立专用车联合开...
  • 我省将打造以洛阳为核心的现代农机装...
  • “格力·中国造”全国巡回直播第二站将...
  • 洛阳影院明日起有序开放 有个“大片”...
  • 洛阳已建成34个“乐养居” 实现“时间...
  • 河南省农业农村厅出台政策措施 支持洛...
  • 牡丹、龙门石窟、白马寺……外国邮票...
  • 新安县黄北岭村脱贫后继续扩大冬桃种...
  • 孟津送庄镇白鹿村：爱心企业为桃农拍...
  • 今天20时，洛阳民办小学、初中网上报...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月23日
  • · 农民安置小区用暖问题，列入洛龙区民生实事
    • 精彩图片
    洛阳一对夫妻把兴趣变...
    河东社区：小区换新貌 ...
    洛阳：“沟域经济”铺...
    洛阳文博体育公园里的...
    精彩热帖

    柔情溪水轻轻流

    雨荷

    花瓣与残花

    夏蝉
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605