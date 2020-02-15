凌宇汽车与一汽解放成立专用车联合开发基地

17日，记者从洛阳中集凌宇汽车有限公司获悉，该企业近日与一汽解放集团股份有限公司正式成立专用车联合开发基地。双方将瞄准专用车制造数字化、智能化发展方向，加大产品研发与制造升级力度，持续推进专用车整车一体化研发，为我市打造全国先进制造业基地、加速副中心城市建设提供助力。

17日，记者从洛阳中集凌宇汽车有限公司获悉，该企业近日与一汽解放集团股份有限公司正式成立专用车联合开发基地。双方将瞄准专用车制造数字化、智能化发展方向，加大产品研发与制造升级力度，持续推进专用车整车一体化研发，为我市打造全国先进制造业基地、加速副中心城市建设提供助力。

近年，随着基建行业发展的快速推进，用户对专用车的可靠性、安全性提出更高需求，“一体化”设计逐渐成为新趋势。在此背景下，已有17年合作历史的凌宇汽车与一汽解放设立联合开发基地。该基地由双方多部门组成，涵盖市场调研、产品策划、技术研究、产品开发、产品推广等诸多职能，可为用户提供全方位一体化解决方案。

今年5月正式投产的凌宇汽车“天启工程”一期是促成双方联合开发的因素之一。该工程首期项目在业内首次采用纳米陶瓷环保前处理技术，通过自动化改造使得企业生产效率大幅提升，其人工使用量减少78%，涂装生产周期从48个小时降至4.5个小时，生产周期缩短90.6%。

作为一汽解放与专用车企业共建的首个开发基地，该基地后续将发挥双方力量，共同提升专用车行业生产效率，促进企业转型，引领行业更好满足客户需求。（记者 陈曦 通讯员 常国强）