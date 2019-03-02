洛阳查处一无照窝点并查获542箱仿冒青岛纯生啤酒

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，近日该局接到投诉举报，称在市场上发现有商家出售仿冒青岛啤酒。经过深入排查，执法人员最终在涧西区发现一个无照窝点，当场查处仿冒青岛纯生啤酒542箱。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，近日该局接到投诉举报，称在市场上发现有商家出售仿冒青岛啤酒。经过深入排查，执法人员最终在涧西区发现一个无照窝点，当场查处仿冒青岛纯生啤酒542箱。

青岛啤酒(洛阳)有限公司相关负责人说，近年，一些厂家故意收购该公司生产的啤酒专用瓶，并灌入模仿和伪造的同类产品，严重损坏了企业利益，同时造成啤酒专用瓶大量流失，为企业经营带来了巨大隐患。

市市场监管局执法人员以无照窝点为追溯源头，最终定位生产厂家是位于平顶山市的河南四铃饮品有限公司。该局相关负责人多次奔赴平顶山市，联合当地市场监管部门对河南四铃饮品有限公司进行调查和约谈。依照案件管辖权原则，目前已将河南四铃饮品有限公司涉嫌生产违法行为移交平顶山市市场监管局处理，位于涧西区无照窝点的相关负责人涉嫌无证无照并从事假冒啤酒销售，我市市场监管部门已依法对其进行查处。

负责此案的执法人员介绍，正品青岛啤酒和仿冒商品区别还是比较明显的，提醒消费者在购买时要多加留意比对。比如，正品青岛纯生啤酒售价为每瓶12元，此次查处的仿冒青岛纯生啤酒每瓶售价仅2元；瓶身处张贴的商标，正品青岛纯生啤酒生产厂家为青岛啤酒股份有限公司，仿冒商品则标识生产厂家为平顶山市河南四铃饮品有限公司。另外，正品青岛啤酒的瓶颈处有浮雕文字“青岛啤酒”“TSlNGTAO”字样，回收后会经过清洗和消毒，达到报废要求后不再使用，仿冒商品即使使用了正品回收酒瓶，往往会因为多次使用和清洗消毒不彻底导致瓶体较脏或有破损。

记者从市市场监管局了解到，今年以来，我市加强电子商务领域、重点商品交易市场和外商投资领域等重点领域执法，严厉查处知识产权侵权假冒等违法行为。今年上半年，全市共开展专项执法行动402次，出动执法人员总数2336人次，共处置各类知识产权案件共85件，移送司法机关9件，其中抗疫防护用品立案48件，各级行政机关共查处侵权假冒违法案件254件，涉案金额536.7万元。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 李玮 文/图)