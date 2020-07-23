洛阳，是华夏文明的重要发祥地，国务院首批公布的历史文化名城，有五千多年的建都历史，1500多年的都城历史，是我国建都最早、历史最长、朝代最多的都城。中华五千年文明史有三分之一时间是以洛阳为中心。但说起来很尴尬，自从北宋靖康之变后，洛阳似乎只剩了“古都”的空壳子。但是，如果你今年到洛阳，你会发现洛阳变了。夜游龙门、应天门灯光秀、十字街夜市……它都是你看得见、摸得到的古都；但它又不只是古都，它的奇山秀水是另一幅安静的画卷。

洛阳，是华夏文明的重要发祥地，国务院首批公布的历史文化名城，有五千多年的建都历史，1500多年的都城历史，是我国建都最早、历史最长、朝代最多的都城。中华五千年文明史有三分之一时间是以洛阳为中心。但说起来很尴尬，自从北宋靖康之变后，洛阳似乎只剩了“古都”的空壳子。但是，如果你今年到洛阳，你会发现洛阳变了。夜游龙门、应天门灯光秀、十字街夜市……它都是你看得见、摸得到的古都；但它又不只是古都，它的奇山秀水是另一幅安静的画卷。

洛阳咋变了？除了洛阳自身三千年的积淀和近年来发力外，恐怕我们可以在这次“豫见快手·嗨在洛阳”快手文旅大会上找到答案。

洛阳

你不要太优秀

快手给我推荐视频，钟美美老师转行当导游了。

视频里，钟美美老师一手拿着小蜜蜂，一手翘着兰花指，操着他那一口娴熟的鹤岗普通话，指指点团队。

钟老师化身导游

他的身后，是洛阳的标志，传说是武则天捐了护肤品钱修建而成的奉先寺卢舍那大佛。

钟老师的视频，炸出了一帮洛阳粉丝。

甭管钟老师客串得像不像，至少有一点我很认可：

这小孩儿，用自己的方式，致敬了世界文化遗产，也顺带让他二百多万粉丝领略到了龙门石窟的气象之美。

事实也确实如此，钟老师的视频发布还不到24小时，已经收割了107.9w的播放量和35822赞。

一同在龙门石窟打卡的，还有跳街舞的晨香大魔王。他在卢舍那前面表演单手翻，在伊河大桥上倒立，炫酷极了。

大魔王也获得了107w点击量的好成绩

舞者一口丸子啊和晴天吖，身着红色汉服，在龙门石窟翩翩起舞，那袖子一甩，才真叫仙气飘飘，一眼万年。

开着房车去西藏的快手老铁平歌，则打卡了洛阳天堂——武则天理政礼佛的地方。视频不足半分钟，足以看见天堂的金碧辉煌。

现在夜市摆摊火爆的时候，洛阳最值得逛的还有老城十字街。

整条街上灯火璀璨，上面是高高挂起的一串串红灯笼，下面游人如织。

极具洛阳特色的水席、涮牛肚、不翻汤、炒凉粉、连汤肉片、烩菜等；也有烤面筋、烤鱿鱼、烤海参、烤生蚝、烤脑花;甜品有炒酸奶、鲜榨果汁、杏仁茶；还有来自国外风味的年糕、寿司、脆脆球......

你想吃的，这里大概都有。美食博主大麦就趁着夜色，夜晚打卡了十字街，还买了一整根烤牛排。

我把大麦的视频发给了一位洛阳朋友，对这样的夜生活表示实名羡慕。

朋友说，这有啥？应天门的灯光秀才是真的秀秀秀秀秀。

伏羲画卦、河图洛书、周公定鼎、洛阳牡丹、白马驮经、唐三彩……这些能代表洛阳的元素依次以声光的形式出现在应天门城楼上。

看完短短几十秒，似乎对“若为古今兴废事，请君只看洛阳城”有了更深层次的理解。

朋友说，那一刻，他为自己的城市，热泪盈眶。

确实如此，洛阳是华夏文明的重要发祥地，国务院首批公布的历史文化名城，有五千多年的建都历史，1500多年的都城历史，是我国建都最早，历史最长，朝代最多的都城。

中华五千年文明史里，有三分之一时间，属于洛阳。

洛阳不只是大古都

还是小清新

或许是十三朝古都的光芒太耀眼，以至于一说起洛阳，很少人会把它和自然风光联系在一起。

但如果你能开启上帝视角，就会发现，洛阳是一个盆地，四周伏牛、外方、熊耳、崤山四条山脉，给洛阳下辖的县市带来了优质的山水风光。

当你在阅读这篇稿子的时候，快手大V们正兵分四路，探索好风光。

一队南下栾川，领略北国水乡的壮美。

重渡沟，是王莽撵刘秀的地方。神秘的历史传说加上本身的自然风光，让重渡沟从一个名不见经传的山村而一举成为北国水乡。

曾经刷屏过全网的仙侠剧《诛仙》，把重要的外景拍摄地选在了鸡冠洞和老君山。

老君山

老君山是河南少有的“会玩”的景区。据其负责人透露，通过快手进行短视频营销后，今年前六个月，数据增长了273%，而以往只有50%。

一队驱车有“北方千岛湖”之称的黄河小浪底，看黄河在小浪底开闸放水时的奔腾。

小浪底所在的地方叫孟津，它古代黄河上的一个重要渡口。

相传武王伐纣，八百诸侯在此渡口处会盟，小渡口因此得名“盟津”，后来逐渐演化为“孟津”。

小浪底

下午他们前往新安，参观汉函古关与龙潭大峡谷。

还有人去宜阳参观灵山寺和洛宁花果山。

叫花果山的地方很多，但洛宁的花果山早在隋唐时期，这里即为著名的旅游胜地。

唐朝诗人白居易、韩愈、刘禹锡、裴度、李贺，宋代张耒、司马光，金末元好问，明代唐伯虎均有吟咏花果山的传世之作。

而在“酒祖之乡”汝阳县，到杜康仙庄品尝杜康酒是大V们不可错过的一次体验。

你可以在快手搜索“快拍洛阳”，看看洛阳的另一面。

从140万用户身上

快手与洛阳找到了连接点

从快手的小视频里，我发现洛阳真的变了。

你知道灯火璀璨的洛邑古城，以前什么样吗？2008年，我去洛阳上学，老城东南隅，只有一座文峰塔，风烛残年。

2008年，文峰塔

什么灯光、小吃、古城，连个影子都没呢。

开元新区，天还不黑就没什么人了，真像一个18线小县城，所以西安旅游一直diss洛阳不是没有理由的。

毕竟那一年，洛阳牡丹花会才刚入选国家非遗名录，唐三彩、洛阳水席也刚入选。老君山刚进入4a景区的赛道。

作为一个曾经的洛阳学子，我对洛阳一直有很深的感情。即便毕业将近十年，我仍然很关心它的发展。

洛阳有优质的内容资源，我也看到了洛阳文旅正在一点点发力。但在这个酒香也怕巷子深的时代，推介，注定离不开互联网的东风。

这次，快手给洛阳吹了一阵东风。

快手科技高级副总裁余海波表示，在快手，每天有三亿来自世界各地的用户在记录他们的生活，其中140万来自洛阳。

这就相当于平均每五个洛阳人中，就有一位快手用户。他们记录了洛阳的城市发展，风土人情方方面面，记录了老百姓的生活。

早在今年4月，快手已经和洛阳方面有过深入合作。

洛阳市文化广电和旅游局便通过快手，开展两场专题直播，在非常时期，让不能出游的人也能“云赏牡丹”。

两场直播下来，总观看人数超过200万。

5月、6月，洛阳又邀请了八位县区长，直接在快手直播带货，四场下来，在线观看人数达3230万人，成交金额达448万元。

截止这篇稿件推送，“豫见快手嗨在洛阳”相关话题在微博阅读破亿；截至7月20日下午4时，#快拍洛阳相关视频在快手播放量3.8亿。

搭借着快手的东风，洛阳，或许就是下一个刷屏级的城市。

五千年的历史文化，会在这一刻重新被激活。

(图片来源于网络)②