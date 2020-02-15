期待！洛阳这24场系列活动，让孩子感触二十四节气

洛报融媒记者今日从洛阳市文旅局获悉，为保护传承利用黄河文化、河洛文化，推动国家级河洛文化生态保护实验区建设，加强非物质文化遗产普及教育，洛阳将举办“感触二十四节气”少儿非遗之旅系列活动。

洛报融媒记者今日从洛阳市文旅局获悉，为保护传承利用黄河文化、河洛文化，推动国家级河洛文化生态保护实验区建设，加强非物质文化遗产普及教育，洛阳将举办“感触二十四节气”少儿非遗之旅系列活动。

“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”已入选联合国人类非物质文化遗产代表作名录，为中国大众所普遍接受，具有深远的社会影响。河洛地区是“二十四节气”的重要发源地、传承地，洛阳处于河洛地区核心区，拥有丰富的相关知识和实践。

“感触二十四节气”少儿非遗之旅系列活动将依托洛阳市少年儿童图书馆和中小学校开展，由征文、视频创作、研学游、摄影大赛等24场系列活动组成，覆盖所有节气，以春、夏、秋、冬四大主题分别展开。活动包括观察、认知、感触、阅读与创作等多种形式，组织少年儿童进行游历山水、观察自然现象、体验非物质文化遗产、阅读二十四节气相关书籍、重现生产生活场景和体验教学等活动，推广认识源自河洛地区的“二十四节气”，认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律。

本次活动由洛阳市文旅局主办，洛阳市少年儿童图书馆承办。据介绍，通过举办系列活动，洛阳市还将开发一套二十四节气相关主题笔记本、书签、台历、帆布袋、节气挂图等文化创意产品；形成一套凸显洛阳文化魅力的“二十四节气非遗之旅”体验线路和讲解手册；传唱二十四节气一套歌曲、一套儿歌、一套俗谚、编创一部儿童剧；举办一套系列赛事活动，内容涵盖手工创作、诗歌朗诵、故事讲述等内容；完成二十四节气诗歌、饮食习俗等资料整理工作；培养一支热爱洛阳传统文化、传播“二十四节气”知识的非遗志愿者队伍，形成“六个一”工作成果。

活动内容及时间节点：

●秋篇：应时而获

相关节气：立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降

起止时间：2020年8月7日至2020年11月6日(农历六月十八至九月二十一)

活动内容：

1.(立秋)孟津“农民丰收节”参观体验活动。

2.(处暑)“小种子?大世界”研学游，走进洛阳种子博物馆。

3.(白露)“我眼中的白露”少儿摄影大赛。

4.(秋分)“节气里的传统节日——明月话中秋”，开展赏月、故事会、制作月饼、了解传统月饼制作技艺等系列活动。

5.(寒露)“嵩县——一览秋色”，赏秋叶；观洛宁竹编、摘洛宁苹果一日研学游。

6.(霜降)“节气里的传统节日——百善孝为先”重阳节敬老活动，开展故事会、学习茶文化，给老人敬茶等节日活动。

●冬篇：应时而藏

相关节气：立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒

起止时间：2020年11月7日至2021年2月3日(农历九月二十二至腊月二十一)

活动内容：

1.(立冬)“冬日大观察”主题活动，以文字、绘画、手抄报、手工绘本等多种创意形式，记录冬日里的景象。

2.(小雪)“谁在冬眠呢？”主题绘本创作。

3.(大雪)节气与饮食：非遗“洛阳水席”品美味，走进洛阳水席相关企业，探寻节气和饮食的联系。

4.(冬至)“节气里的传统节日——情暖冬日，快乐你我”冬至包饺子大赛，亲子教育戏剧活动。

5.(小寒)“走进博物馆——寻找二十四节气相关的文物”研学活动。走进新区博物馆、含嘉仓遗址、二里头夏都遗址博物馆等。

6.(大寒)“书香知时节”二十四节气知识大赛。

●春篇：应季而生

相关节气：立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨

起止时间：2021年2月3日至2021年5月4日(农历腊月二十二至三月二十三)

活动内容：

1.(立春)“节气里的传统节日”之——“团圆”系列活动：“迎新春?二十四节气文化艺术展”“我眼中的春节”征文、“除旧迎新?我的家”视频创作。

2.(雨水)“猜灯谜?闹元宵”主题活动，欣赏洛阳宫灯制作技艺，猜灯谜等。

3.(惊蛰)“小小科学家”拥抱大自然观测活动之“守护候鸟”爱鸟主题活动。

4.(春分)“寻味田埂边”挖野菜活动。

5.(清明)“节气里的传统节日”之“清明在我心”，开展故事会、踏春、放风筝等活动。

6.(谷雨)“诗词我传唱”活动，全年开展，年底进行大赛，传唱内容包括二十四节气歌、民谚俗语；洛阳传统儿歌；河洛大鼓学唱活动等。

●夏篇：应时而长

相关节气：立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑

起止时间：2021年5月5日至2021年8月6日(农历三月二十四至六月二十八)

活动内容：

1.(立夏)“农具知古今”研学活动，走进洛阳多家乡愁博物馆和一拖东方红农耕博物馆。认识农耕用具，了解农耕文化。

2.(小满)“麦香随风来——磨撵转”，体验磨撵转劳作，品尝农家美味。

3.(芒种)“节气里的传统节日”之“粽香迎端午”系列活动。开展故事会、包粽子、包槲包、做香包，了解中医药等节日活动。

4.(夏至)“夏至?科学大发现”活动，包括夏至“土圭测景”；三伏天的温度、湿度变化记录；“百草知时节”非遗主题活动，走进百草园，了解节气与医药的关系。

5.(小暑)“非遗我传承——纸上艺术”，欣赏二十四节气剪纸作品，学习剪纸技巧。

6.(大暑)“小手呵护大世界”环保教育主题活动，包括科普书籍，科普短片、电影，科普知识活动等。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 栾海宁 实习生 郜骏雅）