好消息！洛阳市选拔残疾人运动员　入选者将直接进入省队

即日起至7月31日，市残联将在全市范围选拔残疾人射击运动员、轮椅篮球运动员，男女不限，有体育运动专长的残疾人朋友不妨报名试试。

有体育特长或适宜参加体育运动的残疾人朋友请注意！

即日起至7月31日，市残联将在全市范围选拔残疾人射击运动员、轮椅篮球运动员，男女不限，有体育运动专长的残疾人朋友不妨报名试试。

为进一步加强我市残疾人体育队伍建设，不断提高残疾人体育竞技运动水平，挖掘出更多更优秀的高素质体育人才，按照省残联统一部署，我市开展选拔优秀残疾人运动员工作。

残疾人射击运动员：年龄在16岁至25岁，单下肢体残疾或左臂残疾均可；轮椅篮球运动员：年龄在16岁至25岁，下肢残疾(含高位截瘫)均可。

市残联相关负责人介绍，我市选拔出有潜质的残疾人运动员将直接进入省队进行后续的训练及参赛。如有意愿且符合条件的残疾人朋友可拨打市残联电话报名：0379—69910268，联系人：赵云。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 崔婕)