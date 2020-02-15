洛阳31处小游园有了新名字 看看有没有你起的名字？

叠翠园、安澜园、望阙园……这些形象生动又富有涵义的名字都是洛阳市民为小游园起的新名字。洛报融媒记者今日从洛阳市城市管理局获悉，经过一个多月的征集、投票、专家评选等过程，洛阳市的31处小游园都有了响亮大气的新名字。

叠翠园、安澜园、望阙园……这些形象生动又富有涵义的名字都是洛阳市民为小游园起的新名字。洛报融媒记者今日从洛阳市城市管理局获悉，经过一个多月的征集、投票、专家评选等过程，洛阳市的31处小游园都有了响亮大气的新名字。

洛阳市城市管理局城市绿化科相关负责人介绍，此次共向市民征集了800多个名字，经过专家初审后，每个游园挑选3个名字进行公开投票，最后综合专家评审和网上投票结果确定最终采用的名字。

如何从800多个名字中选出合适的名字呢？该负责人介绍评选是优中选优，最终选定的名字都各具特色。

有的从古诗词中得到的灵感，例如九都东路南侧游园，命名为“东篱游园”，就是从“采菊东篱下，悠然见南山”中得到的灵感，具有诗情画意。还有的名字有着美好的寓意，例如在洛龙区东环路三角地带的小游园命名为“安澜园”，表达出伊水安澜、人民安康、风调雨顺、国泰民安之意。还有的游园命名体现出地域特色，例如在龙门大道廊道南环路至福达美南边界段的小游园，因临近龙门石窟，被命名为“望阙园”，意味遥望龙门伊阙。此次征集为有奖征集，市民可在7月24日到洛阳网上查询了解具体获奖名单。获奖市民请在7月27日至29日工作时间内前往龙门大道六号洛阳市城市管理局一楼物业办公室领奖，联系电话0379-65520758，领奖需携带本人身份证，过期视为自动放弃。

近年，洛阳按照“300米见绿、500米见园”的标准和“大游园提升城市形象、小游园方便群众生活”的要求，将小游园建设列入全市重点民生实事，打造15分钟生态休闲圈。今年上半年，洛阳又新建游园44处，至今洛阳市中心城区已累计建成小游园272处。随着越来越多的小游园建成投用，更多市民享受到了出门见绿、健身游园的生态惠民成果。（洛报融媒记者 孙小蕊 实习生 王龙飞 通讯员 于蕾/文 洛报融媒记者 张光辉/图）

相关链接：

位置及命名

九都东路南侧 东篱游园

华夏路卓飞路口 卓华游园

河洛路孙辛路路口 和乐游苑

翠微路河洛路以北 叠翠园

翠微路华夏路口 滴翠园

春城路延光路口 春城飞花园

秦岭南路与烧伤医院北侧 杏林游园

滨河北路和珠江路交叉口 悠然园

菏泽街涧河旁 涧泽园

武汉路与蓬莱路西北角 畅和苑

烧伤医院斜对面 岭秀园

西环路蓬莱路口 梦泽园

机车厂路与九都东路交叉口东北侧 恒美园

龙裕路与蓬莱路东北角 龙裕园

武汉路中州西路口 惠风园

西环路坦克路口 环翠园

郑州路联盟路口 怡景游园

西环路大所村委会东侧 德润园

大明渠西北角 绿径园

洛龙区东环路三角地带 安澜园

伊洛路与王城大道西干渠景观地带 润泽园

龙门大道绿色廊道关林路至伊洛路段 伊林园

伊洛路北侧新区医院以东段 康乐游园

政和东路长厦门街游园提升改造 清和园

龙门大道廊道梅森学校蓓蕾幼儿园段 拾光园

龙门大道廊道南环路至福达美南边界段 望阙园

龙门大道廊道伊洛路至广阜路段 朗月园

龙门大道廊道南环路至环保设备厂段 环秀园

龙腾路与华山桥北交叉口东北角 沁芳园

龙腾路与华山桥北交叉口东南角 悦秀园

汉宫路与华山路交叉口东北角 拂翠园