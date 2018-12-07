最高可获30万元奖励！洛阳动员全社会力量共同打击毒品违法犯罪

近日，栾川县公安局在洛阳市公安局禁毒支队的指导下抓获7名吸贩毒人员，有力打击了涉毒违法犯罪活动。据悉，洛阳市将强化毒品违法犯罪举报奖励，鼓励广大群众积极举报毒品违法犯罪线索。

近日，栾川县公安局在洛阳市公安局禁毒支队的指导下抓获7名吸贩毒人员，有力打击了涉毒违法犯罪活动。

“今年以来，我们紧紧结合当前涉毒犯罪活动的新特点，不断加强对各基层公安机关涉毒犯罪打击工作的业务指导和技术支持，开展‘全时域、全链条、全环节’打击，全力遏制毒品犯罪，坚决截断流入(经)我市毒品通道。”洛阳市公安局禁毒支队相关负责人介绍，下一步将在强化吸毒人员管控、加强毒品预防宣传教育的同时，严格落实举报毒品违法犯罪奖励办法，鼓励广大群众积极举报毒品违法犯罪线索，动员全社会力量共同打击毒品违法犯罪，切实净化社会治安环境。

据介绍，群众可举报的毒品违法犯罪行为或线索包括：

吸食、注射毒品的；

走私、贩卖、运输、制造毒品的；

走私，非法运输、买卖易制毒化学品的；

非法种植毒品原植物的；

在逃重特大毒品犯罪嫌疑人线索；

其他涉毒违法犯罪线索。

“这里所说的毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因，以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。”该负责人介绍，举报人举报不同毒品违法犯罪活动的多条线索，按照奖励标准累计发放奖励资金；举报同一案件的多条线索按照分类线索中最高奖励标准发放奖励资金。同一毒品违法犯罪被多个举报人分别举报的，奖励最先举报且对查处工作发挥作用的举报人；如其他举报人提供的情况对查清毒品违法犯罪确有重要作用的，可以酌情给予奖励。对举报人的奖励最高不超过30万元。

该负责人表示，公安机关将严格保护举报人信息。对于向被举报人通风报信帮助其逃避查处的或因工作失职造成失泄密的公安机关工作人员，将视情节轻重给予行政处分，构成犯罪的依法追究责任。

举报电话：110， 0379-63133237

举报邮箱：LYGAJDJB@163.com（洛报融媒记者 申利超 通讯员 谭瑞祥）

相关链接：举报奖励标准

举报人举报公安机关尚未发现或掌握的毒品违法犯罪活动或线索，经查证属实，按下列标准对举报人给予一次性奖励：

一、举报吸食、注射毒品人员的，每查获1名奖励500元。

二、举报走私、贩卖、运输以及非法持有毒品的，根据缴获毒品数量(毒品折算标准附后)进行奖励。

1.10克以下，每案奖励500元；

2.10-100克(含100克)，每案奖励2000元；

3.100-1000克(含1000克)，每案奖励5000元；

4.1000-10000克(含10000克)，每案奖励20000元；

5.10000克以上，每案奖励30000元。

三、举报走私、非法买卖、运输国家管制的易制毒化学品的，根据缴获量进行奖励。缴获《易制毒化学品管理条例》中规定的第一类管制品种的，每1千克奖励2000元；缴获第二类管制品种的，每100千克奖励2000元。

四、举报非法种植毒品原植物，每铲除罂粟100株(大麻1000株)奖励100元。

五、举报非法制造毒品、制毒物品加工厂(点)缴获毒品的，根据厂(点)规模和缴获量予以奖励，每捣毁1个加工点奖励10000元，每捣毁1个加工厂奖励50000元。

六、提供在逃重特大毒品犯罪案件嫌疑人线索的，每抓获1名犯罪嫌疑人奖励10000元。

七、举报其他涉毒违法犯罪线索的，根据查证情况在上述奖励幅度内视情予以奖励。