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“洛快办”APP上线 推出600多项政务服务事项
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-23 13:30

　　23日，洛报融媒记者从洛阳市政务服务和大数据管理局得知，“洛快办”APP上线，首批推出600多项政务服务事项，即日起市民可下载使用。值得一提的是，市民还能通过该APP查询高考、中考成绩。

　　“洛快办”APP将洛阳政务服务办事大厅整体接入，是为市民提供的政务服务和便民应用移动端官方总入口，市民可在线查询、申请、办理各项政务服务相关业务；另外，该APP目前已开通高考、中考成绩查询服务，将来会陆续接入人社、教育、公安、卫健、住建、司法、交通等热点服务，推动服务事项“指尖办”、“掌上办”，实现“省市分厅互联互通、数据共享共用”。

　　洛阳市政务服务和大数据管理局相关负责人介绍，该APP引入了密码认证功能，加强个人的可信身份识别，下一步还将融合人脸识别物识别等技术，确保涉及敏感或隐私的服务，只能本人查询和办理。

　　目前，该局正积极拓展第三方应用渠道，将在“洛快办”APP上开设“咨询与反馈”栏目，通过线上互动接受监督、评价、投诉并及时反馈，解决企业和群众反映的问题；推动市直各部门将现有移动端便民服务进行整合集成，打通后台应用系统，实现一站式、集约化政府服务；全市政务服务“一个APP”；市、县、乡、村四级全覆盖。

　　“洛快办”使用攻略

　　手机扫描二维码，下载安卓版“洛快办”APP，按照指示注册后即可登录。目前，该APP暂不支持苹果手机下载。（洛报融媒记者 赵硕）
[ 责任编辑：席倩倩]
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