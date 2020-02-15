洛阳两个高速服务区超市开设特色农产品扶贫消费专柜

近日，二广高速龙门服务区超市开设特色农产品扶贫消费专柜，寇店小米、绿豆粉丝、蜂蜜、花椒、秋梨膏、手工粉条、手工香皂等十多种特色农产品，吸引来往司机和乘客驻足挑选、购买。 近日，二广高速龙门服务区超市开设特色农产品扶贫消费专柜，寇店小米、绿豆粉丝、蜂蜜、花椒、秋梨膏、手工粉条、手工香皂等十多种特色农产品，吸引来往司机和乘客驻足挑选、购买。 洛界高速公路管理处相关负责人介绍，此次在高速公路服务区开设特色农产品扶贫消费专柜，旨在发挥高速公路服务区平台优势，拓宽扶贫农产品销售渠道，将“高速公路服务区农产品消费扶贫行动”打造成消费扶贫的新亮点、社会扶贫的新品牌、社会力量参与的新渠道。 目前，除了龙门服务区，该处所辖的宁洛高速汝阳北停车区高速公路服务区也已开设消费扶贫专柜。若企业想通过特色农产品扶贫消费专柜代销扶贫产品，可联系洛界高速公路管理处服务区管理办公室，电话0379—69671050。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 刘圣涛 文/图）