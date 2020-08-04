在洛阳，一条条新建成的乐道，像“彩带”一样把洛阳老街老巷老建筑、好山好水好风光、游园小区大公园串联起来，拉近城市与田园，融合传统与现代，凸显历史与人文。洛阳这些乐道有多美，跟着小编走一走，看看满园绿色，大口呼吸新鲜的空气，让你收获满满的绿色幸福感。

在洛阳，一条条新建成的乐道，像“彩带”一样把洛阳老街老巷老建筑、好山好水好风光、游园小区大公园串联起来，拉近城市与田园，融合传统与现代，凸显历史与人文。洛阳这些乐道有多美，跟着小编走一走，看看满园绿色，大口呼吸新鲜的空气，让你收获满满的绿色幸福感。

老城区翠云峰森林公园乐道

●位置：位于老城区定鼎北路以东，状元红路以北的区域

●路程：公园乐道全长9.92公里

●特色：翠云峰城市乐道位于翠云峰森林公园内，公园总面积达1万亩，周围青翠的林木与彩色的“乐道”相融，景色宜人。行走其间，呼吸着新鲜的空气，感受森林氧吧带来的清凉，十分惬意。