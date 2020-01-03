邮储银行洛阳市分行积极开展客户身份信息专项治理工作

为进一步落实我国反洗钱法及客户身份识别制度相关规定，邮储银行洛阳市分行积极响应上级行及相关监管部门关于客户身份信息专项治理的工作部署，于2020年5月至6月期间积极开展客户身份信息专项治理工作。

为进一步落实我国反洗钱法及客户身份识别制度相关规定，邮储银行洛阳市分行积极响应上级行及相关监管部门关于客户身份信息专项治理的工作部署，于2020年5月至6月期间积极开展客户身份信息专项治理工作。

为扎实做好本次专项治理工作，该行一是高度重视、精心组织。第一时间召开专题会议，成立了以一把手为组长的专项治理工作领导小组，根据部门联动、分层负责、齐抓共管、密切配合的指导思想，明确目标及职责分工，层层压实责任，层层落实到位，确保专项治理工作有序开展。二是加强培训，扎实推进。该行辖内各网点充分利用晨夕会、周例会组织员工学习个人客户信息治理相关文件，确保员工周知此次专项治理工作的主要内容和操作流程等，做好员工培训，确保扎实推进。三是厅堂联动，高效服务。该行各网点柜面人员和大堂引导员内外联动，引导客户采用手机银行APP、智能柜员机(ITM)、移动展业等方便快捷的办理渠道，提高客户体验；并第一时间做好客户问询解答和情绪安抚，强化客户服务与维护，让客户开心而来，满意而去。

据了解，本次信息治理工作包括个人和单位客户。个人客户身份信息治理范围包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等九项十一种客户身份信息。单位客户身份信息治理范围包括：客户名称、住所、经营范围、证明文件种类、证明文件号码和有效期、组织机构代码(如有)、税务登记证号码(如有)以及控股股东或实际控制人、法定代表人、单位负责人、授权办理业务人员、受益所有人的相关信息等。治理期间个人客户可持有效实名证件通过该行营业网点、手机银行APP查询并及时更新完善本人在该行留存的身份信息情况。单位客户可持有效的单位证明文件和印章到开户网点了解并及时更新完善本单位客户信息情况。客户也可详询该行各营业网点或通过95580咨询。

“客户身份信息质量是反洗钱工作的重点之一，开展客户信息治理，将进一步提升客户信息的完整性、准确性，解决非实名账户等反洗钱重点领域问题，进一步推进金融风险防范工作，从而营造良好的经济金融环境。邮储银行洛阳市分行将持续做好客户信息治理，推动反洗钱工作健康稳定发展。”该行相关负责人表示。