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洛阳企业即日起可免费报名参加广交会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-05-24 19:00

　　洛报融媒记者今日从市商务局获悉，第127届广交会跨境电商专区将于6月15日至24日在网上举办，为期10天。我市符合条件的跨境电商企业、外贸进出口企业，即日起可报名免费参展。

　　据悉，第127届广交会跨境电商专区分出口展和进口展。出口展包括16大类商品，分别为：电子及家电类，照明类，车辆及配件类，五金工具类，机械类，建材类，化工产品类，能源类，日用消费品类，礼品类，纺织服装类，鞋类，家居装饰品类，办公、箱包及休闲用品类，食品类，医药及医疗保健类。

　　进口展包括6大类别，分别为：电子及家电类、建材及五金类、机械设备类、食品及饮料类、家居用品类、面料及家纺类。

　　我市有意向参展企业，可通过中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区(www.china-lygec.cn)注册报名。详细参展流程可点击链接(school.jygjjt.com/gjh/161.html)了解详情。联系电话：63935738、60180759。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 郝启钢)
[ 责任编辑：马佳佳]
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