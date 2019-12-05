@小读者们！洛阳市少年儿童图书馆“阅”你过“六一”

少儿读者福利到！从25日起，洛阳市少年儿童图书馆将举办精彩纷呈的少儿阅读活动。

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少儿读者福利到！从25日起，洛阳市少年儿童图书馆将举办精彩纷呈的少儿阅读活动。

今日，洛报融媒记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，5月份的最后一周是“图书馆服务宣传周”，“六一”的脚步也越来越近，洛阳市少年儿童图书馆作为洛阳倡导全民阅读、少儿阅读推广的基地，精心准备了数字体验、少儿编程、皮影戏、主题图画书展及绘画作品展等线上、线下阅读活动，各个年龄段的少年儿童都能找到适合自己的活动。

该局相关负责人表示，通过开展这些阅读活动，将引导更多小读者在参与过程中感受阅读的力量，从而提升阅读素养和能力，推动全民阅读，建设“书香洛阳”。

具体有哪些线上、线下活动，洛报融媒记者提前为您介绍。

线上活动：

1.樊登小读者古诗词赏析达人训练营

时间：5月25日至31日

内容：小读者在古诗词赏析达人训练营活动中，连续7天不间断打卡，并且每日分享至活动专用微信群，即为挑战成功。

2.“我听·我读”大型少儿主题朗诵作品征集活动

时间：5月25日至8月

内容：活动期间，小读者可通过市少年儿童图书馆发布的小程序上传作品，参与活动。活动结束后，将公布评选出的获奖作品并进行展示。

3.萤火虫系列阵地活动之美学《渲染花儿》

时间：5月30日

内容：花儿是美丽的，但它美如同夜晚的烟花一样短暂，市少年儿童图书馆将联合果壳里美学机构的老师，带着小读者一起用画笔将这些美丽留下。

提醒：读者关注微信公众号“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”，进入相关活动页面即可浏览、参与。

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线下活动：

1.阅读推广校园行走进伊滨区雷村小学

时间：5月27日

内容：阅读推广校园行活动旨在让孩子们参加种类丰富的阅读活动，进而爱上阅读。自2017年起，洛阳市少年儿童图书馆平均每年开展百场阅读推广校园行活动。本次活动走进伊滨区雷村小学，将为该校学生带来机器人表演以及少儿创意编程、跆拳道等课程。

2.“致敬最美逆行者”绘画作品展

时间：5月30日

内容：疫情期间，洛阳市少年儿童图书馆面向社会征集“致敬最美逆行者”绘画作品。该馆从征集的作品中挑选出100多幅，在馆内集中展出，致敬这些战斗在一线的最美逆行者。

3.“可爱的鼠小弟”图画书主题活动

时间：5月30日下午

内容：2020年是农历鼠年，也是“可爱的鼠小弟”系列图画书问世45周年。该系列图画书自1974年问世以来深受孩子们的喜爱，被誉为“世界绘本经典中的经典”。本次“可爱的鼠小弟”图画书主题活动包括“可爱的鼠小弟”图画书主题展和《想吃苹果的鼠小弟》皮影戏。

4.少儿创意编程

时间：5月30日上午

内容：指导小读者学习编程，进一步培养逻辑思维能力、提高学习的主动性、激发创造力。

5.幼儿积木创意搭建

时间：5月30日上午、31日下午

内容：洛阳市少年儿童图书馆联合爱创机器人机构，为小读者精心准备了幼儿积木创意搭建，小读者在老师的引导下把拼装积木搭建成陀螺。

6.同城共读一本书《两个妖精抓住一个老和尚》

时间：5月31日上午

内容：洛阳市少年儿童图书馆的工作人员将现场介绍绘本故事、带领小读者和家长学习故事内容、掌握故事中的传统文化知识——二十四节气、带领小读者们制作二十四节气绘本安静书。

7.数字体验之VR体验射箭

时间：5月31日上午

内容：VR成语论箭活动以博大精深的中国成语文化为素材，加以新型的VR展现形式，以寓教于乐的方式了解成语，学习成语。小读者带上VR眼镜即可看到一个古代练兵场的场景，拿上VR手柄，手柄即可变成弓箭，挑战者手握虚拟的弓箭射击正确的靶子，完成成语的填充。

8.体感互动之运动吧

时间：5月31日下午

内容：该活动通过文体软件平台结合终端体验机，让小读者们在室内也能体验武术、舞蹈等不同项目的文体运动，让运动变得更加简单快乐。

9.数字体验之酷跑学英语

时间：5月31日

内容：该活动采用体感设备进行互动，能够捕捉识别人体的肢体动作，使小读者仿佛身临其境在虚拟的场景中学习英文单词。小读者通过左右移动、跳跃等动作指挥屏幕中的人物获取屏幕中的单词组合，完成单词组合，系统会自动播放单词的发音。通过挑战的方式将学习、娱乐、运动融为一体。

10.《卖火柴的小女孩》展映

时间：5月31日

内容：这是洛阳市少年儿童图书馆的工作人员根据安徒生经典童话改编，自导自演了一部12分钟的舞台剧。当天将在该馆报告厅循环播放。

提醒：线下活动须提前报名。读者可关注微信公众号“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”，在相关活动页面进行预约。（洛报融媒记者 朱艳艳 通讯员 闫朝霞）