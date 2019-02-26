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洛阳机车车辆配件有限公司：创新生产工艺 稳定经济增长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-05-24 16:55

　　今日，在洛阳机车车辆配件有限公司生产车间里，工人们正在加紧生产一批机车配件订单。

　　该公司是一家以生产铁路机车配件为主，集研发、工艺改造为一体的科技型企业。公司依靠科技把原来几十人参与的工艺配件，改造成单人操作就可完成的标准化生产；把原来的单体钻孔，改造成四位一体的现代化多功能钻孔等，有效扩大了产能、提升了产品质量。现已成为洛阳铁路配件九大系列工程技术研发的主要基地，拥有车钩、钩舌等多个系列产品，形成年产值超亿元的示范型民营企业。(洛报融媒记者 梅占国 特约通讯员 郑战波 摄)

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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