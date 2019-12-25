洛阳今天多云到阴天 最高气温36℃

今天多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时大风、冰雹等强对流天气，偏西风2级到3级转西北风4级到5级，阵风6级到7级，气温18℃到36℃。

俗话说，过了小满就是夏。

今天，夏季舞台上常见的天气组合——高温和强对流天气将联合登场。河南省气象台预计，今天我省除西部、北部外，其他大部分地区最高气温为35℃至37℃，黄淮之间部分地区最高气温在37℃以上。气温飙升，不稳定能量聚集，午后强对流天气将登场。

这股热浪要热多久呢？随着冷空气的到来，明天、后天最高气温将降至30℃以下，有凉风的天气就是夏季里的好日子。

市气象台根据最新气象资料分析，受低槽和冷空气的共同影响，今明两天我市有分散性的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气。预计今天多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时大风、冰雹等强对流天气，偏西风2级到3级转西北风4级到5级，阵风6级到7级，气温18℃到36℃；明天多云间阴天，部分地区有阵雨，西北风4级左右，气温18℃到29℃。

又是一年麦收季，又到“三夏”农忙时。河南省气象台预计，今年“三夏”期间(5月21日至6月30日)，我省降水偏少，气温偏高，蒸发量大，大部分地区会出现干旱。专家建议农民朋友趁晴天适时收获，谨防干热风；科学开展倒伏补救，确保冬小麦颗粒归仓。(记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖)