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两男子盗窃他人核桃树种进自家地 获刑又赔钱！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-05-23 09:07

　　为了能多得补偿款，伊川两居民竟然盗窃他人核桃树种在自家地里。近日，伊川县人民法院公开审理了这起盗窃案件，被告人马某和沈某被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金6000元。

　　2019年年底，伊川县水寨镇宋村农民马某和沈某的土地被政府征用，想想即将分到手的补偿款，俩人心里不禁乐开了花。一次，马某、沈某闲逛到村里一河滩附近时，看到一片片核桃树长势喜人，便心生邪念，想将这些核桃树种在自家地里，这样就能多得补偿款。随后马某、沈某又多次前往该河滩踩点儿，发现无人看管后便实施盗窃行为。

　　前后10多天，马某、沈某趁着夜深人静，携带铁锹、绳索等工具，将价值19110元的147棵核桃树一一盗走，种在自家将要被征用的地里。几个月后，发现自家成片核桃树被盗的宋某，立即报警。得知这一情况后，马某、沈某向警方投案。案发后，被告人马某、沈某已赔偿被害人损失，并取得谅解。

　　伊川县人民检察院以被告人马某、沈某犯盗窃罪，于2020年4月向伊川县人民法院提起公诉。伊川县人民法院根据实际情况，对该案依法适用速裁程序，实行独任审判。

　　法院审理认为，被告人马某、沈某以非法占有为目的，相互勾结，秘密窃取公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人马某、沈某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。法院遂做出以上判决。（记者 申利超 通讯员 朱丙奇）
[ 责任编辑：崔利利]
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