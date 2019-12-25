巩义3岁娃骑着滑步车夜行5公里来洛找妈妈 还带着2岁小哥们儿

“这个孩子是谁家的娃？这么晚了咋在公路上骑着滑步车？”“附近老乡们都说不是本地孩子，他到底是从哪儿来的？”19日晚间，在偃师市顾县镇史家湾村旁的公路上，一个快速滑行的“小骑手”引起庞先生的注意。

“这个孩子是谁家的娃？这么晚了咋在公路上骑着滑步车？”“附近老乡们都说不是本地孩子，他到底是从哪儿来的？”19日晚间，在偃师市顾县镇史家湾村旁的公路上，一个快速滑行的“小骑手”引起庞先生的注意。

惊心

晚上，车来车往的公路上出现一个“小骑手”

33岁的庞先生是巩义人。19日晚间，他心血来潮，驱车到偃师吃肉夹馍。20时许，他行至顾县镇史家湾村附近时，忽然看到路边有个小男孩，正独自骑着滑步车由东向西“行驶”。

庞先生说，起初，他以为这是附近村里的孩子，一晃眼的功夫就超过对方，但没走多远就担心起来——“大路上车来车往，小孩在这骑车太危险，我就放慢车速准备提醒小孩回家”。

然而，庞先生停车后等小男孩靠近，刚上前问了句“你家在哪儿”，小男孩突然飞也似地加速骑着车跑了。“小男孩很警惕，也没有回应我。”庞先生说，担心孩子在公路上出意外，他急忙追上去，并吆喝着请路边乘凉的村民帮忙拦截。

担心

他家竟在5公里外，还有一名同伴走失了

附近村民听见后急忙围了上去，一名大妈在追出20多米后抱住了骑车的小男孩。大家把孩子带到路边发现，这不是本村的孩子，脸生得很。

有村民提议，给孩子拍照发个朋友圈扩散寻家长，但这种做法被庞先生否定了。“还是报警最稳妥，因为孩子家人发现孩子不见后应该会报警。”庞先生说，20时20分许，他拨打了110求助。

等民警期间，村民们给小男孩递来矿泉水解渴。小男孩也放松戒备，自称名叫贝贝(化名)，3岁了，是回郭镇人，晚饭后和村里另外一个小伙伴出来玩，半路上两人走散，自己也找不到家了。“这孩子把我们都惊到了，回郭镇隶属于巩义市，离我们发现他的位置有5公里远，这么小的孩子是怎么来的，关键还有另外一个孩子走散了。”庞先生说，那一会儿，大家的心瞬间都提到了嗓子眼儿。

放心

两个孩子被送到家人手中

正当众人着急时，现场出现戏剧性一幕，有村民在朋友圈看到一则找贝贝的寻人启事。庞先生按照启事上的电话打过去，接听的并不是贝贝的家人，而是巩义市回郭镇一家加油站的负责人，对方称收留了一名迷路的2岁男童涛涛(化名)，男童说还有个哥哥叫贝贝不见了。

10分钟后，顾县派出所民警郭军峰和同事抵达现场，了解完情况后，立即联系巩义警方，不过，巩义警方尚未接到孩子走失的报警。见此，郭军峰决定先带上贝贝到巩义市回郭镇的加油站，找同样骑着滑步车的涛涛。两名小老乡一见面就相认了。

21时许，民警开始带着两名小男孩，沿着他们印象中的路线一路向东开始找家。当走到回郭镇北寺村附近时，一名村民跑过来确认“这就是大家正在找的孩子”。很快，两个孩子的父母接到通知后赶到现场认领孩子，并含泪向郭军峰和庞先生等人道谢。

昨日，贝贝的父亲马先生告诉记者，他和爱人目前在偃师做生意，疫情防控期间一直把孩子带在身边，前几天才把孩子送回巩义老家跟着奶奶生活。“孩子回家后悄悄告诉我们，当天吃过晚饭，他和邻居家的小伙伴在外面玩儿，因为突然想妈妈，就带着小伙伴骑着滑步车出发了。”马先生说，当发现孩子不见后，邻里都以为孩子只是在村里玩耍，没想到他已经跑到5公里外，“感谢好心人和民警帮我们找回孩子。”（记者 王博东 通讯员 王国栋）