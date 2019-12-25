洛阳部分KTV、健身房恢复营业 市民前往得预约

随着疫情缓解，市民的日常生活逐步恢复正常，日前，我市不少KTV、健身房恢复营业。记者走访部分KTV、健身房了解到，目前，这些场所均采取限制流量等措施防控疫情，市民前往上述场所，需预约。

健身房工作人员对器械消毒

随着疫情缓解，市民的日常生活逐步恢复正常，日前，我市不少KTV、健身房恢复营业。记者走访部分KTV、健身房了解到，目前，这些场所均采取限制流量等措施防控疫情，市民前往上述场所，需预约。

KTV：为限制流量，包间不全部开放

5月21日14时许，老城区一家KTV开始营业，没多久，就有顾客结伴前来唱歌。KTV前台服务人员为顾客测量体温、手部消毒，核对了顾客手机上的预约信息，然后让顾客登记了姓名、电话号码，才带顾客前往包间。

“5月12日，我们接到有关部门通知，可以在疫情防控指挥部门同意后，在落实防控措施的前提下，采取预约、限制流量等方式有序复工复产。”该负责人说，于是，他们制定了相应的疫情防控制度。除了对顾客测量体温、手部消毒和实名登记，该KTV还要求工作人员在每天下午上班前和晚上下班前，对大厅、包间、洗手间进行全面喷洒消毒，对顾客手部可能接触到的桌子、麦克风、点歌屏进行酒精擦拭消毒。顾客唱完歌离开时，保洁人员会在打扫包间时，再对包间进行一次消毒。

记者走访发现，目前，开始营业的KTV普遍采取了以上防控措施。为了控制流量，各家KTV还减少了开放包间的数量。“我们一共有42个包间，目前只开放了30个，开放的包间我们也是优先选择有独立卫生间的，以降低疫情传播的风险。”洛龙区一家KTV的负责人说。

此外，市民目前到恢复营业的KTV消费，需要预约。“目前，各家KTV在大众点评等消费软件上都上线了预约功能，市民可以在软件上选择包间类型、消费时段和不同的套餐进行预订，也可以拨打我们的电话预约。”一家KTV的负责人说。

健身房：跑步机间隔开放，会员锻炼得预约

昨日上午，记者在洛龙区几家恢复营业的健身房看到，已经有市民开始在健身房锻炼。

在位于关林路与长兴街交叉口附近的一家健身房里，记者看到，前来锻炼的市民都需要在前台接受体温测量，并且登记姓名、电话号码等信息。健身房内，教练和工作人员均佩戴有口罩，不时有工作人员手持酒精喷壶，对市民刚刚使用过的器械进行喷洒、擦拭消毒。为了保障市民在锻炼时间隔一定距离，健身房内的跑步机只有一半通了电，通电的跑步机被暂停使用的跑步机间隔开。

该健身房负责人说，18日，该健身房恢复营业，他们制定了疫情防控措施，每天除了4次全面消毒，工作人员还会不定时对器械进行消毒。为了避免会员扎堆，他们还制作了微信小程序，会员需要在微信小程序上填写计划到健身房锻炼的时间段，并预约。

“我们这里平时可以容纳约100名会员同时锻炼，现在我们限定每个时间段内，健身房里同时锻炼的会员不超过35名。”该负责人说。

“我们从春节前停业至今，已有3个多月时间，我们会为在籍会员顺延相应的时间，并且再额外给会员赠送30天的会籍时间。”该负责人说。

建议：市民尽量避开高峰时段，切勿进行“报复性锻炼”

记者走访了解到，目前，各家KTV下午时段的预约量普遍较少，各健身房每天9时至14时锻炼的人也比较少。为了避免人员扎堆，市民如果方便的话，可以在这些时段前往。

此外，世纪英豪研发部经理、ACE-CPT认证(美国运动委员会认证私人教练)教练张波建议，市民切勿进行“报复性锻炼”。

张波说：“由于疫情防控期间市民们运动锻炼普遍较少，即使以前一直保持良好运动习惯的人，身体机能可能也有所下降，如果一开始就进行高强度锻炼，反而会伤身体。”

张波建议，随着疫情缓解，市民恢复锻炼，一定要循序渐进，运动量要适当比以前低一些，然后根据身体机能的恢复情况，逐渐增加运动强度。(记者 郭秩铭 文/图)