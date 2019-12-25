昨日，记者从市招生考试中心获悉，2020年上半年高等教育自学考试延期至8月1日至2日举行，6月3日至6日可在网上报名。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，2020年上半年高等教育自学考试延期至8月1日至2日举行，6月3日至6日可在网上报名。

●报名条件

中华人民共和国公民均可报考。值得注意的是，报考本科各专业的考生，申请办理本科毕业证书时，必须交验国家承认的专科及以上学历证书原件和教育部学历证书电子注册备案表或学历认证报告。

●网上报名

市招生考试中心主任安林青介绍，6月3日至6日，考生可登录“河南省高等教育自学考试考生服务平台”进行报名及缴费。

本次新报名考生不再到报名确认点进行现场照相，考生照片信息将根据情况适时采集。考生填报个人信息时要仔细认真，姓名和身份证号码提交后不得进行修改。

在籍考生只需网上报考、网上付费即完成报名。在籍考生若没有采集照片，可与报考地招办联系照相事宜，无照片信息报考无效。

●注意事项

本次考试，新报名考生持身份证、考试通知单即可参加。申请在籍基本信息修改的考生，可在报名期间到洛阳市招生考试中心(凯旋东路62号)申请修改。

从2020年起，自学考试省际转考实行网上申请办理，考生无须再去现场申请办理省际转入、转出手续。省内转考依然需要到现场办理。办理地点：洛阳市民之家三楼教育局窗口，联系电话：69920866。

从2020年起，自学考试免考申请实行网上办理，考生无须再去现场申请办理。

2019年下半年申请毕业的考生，可于6月23日至24日到市招生考试中心服务大厅领取毕业证。

考生咨询看这里

●洛阳市区(除吉利区) 西工区凯旋东路62号市招生考试中心服务大厅电话：63252373

●吉利区 吉利区教育体育局三楼308室电话：66918172

●偃师市 偃师市兴隆东街39号教育体育局西楼电话：67729327

●新安县 新安县上海路与畛河路交叉口教体局二楼招生办电话：63087806

●伊川县 伊川县青少年校外活动中心一楼(实验高中院内)电话：68353191

●汝阳县 汝阳县教育体育局一楼电话：68217595

●宜阳县 宜阳县教育体育局办公楼东一楼招生服务大厅电话：68823135

●洛宁县 洛宁县兴宁中路教育体育局南楼二楼电话：66263930

●嵩县 嵩县行政路与迎宾街交叉口嵩县招生考试综合服务大厅电话：66311348

●栾川县 栾川县城君山东路教体局一楼电话：66830380 (记者 王晓丹 通讯员 高红梅)