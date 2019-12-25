洛阳市2020年普通高招体检工作25日启动

昨日，记者从市招办获悉，我市2020年普通高招体检工作将于5月25日至6月20日进行。其中，市区考生将于6月1日至15日在河科大一附院开元院区参加体检。

昨日，记者从市招办获悉，我市2020年普通高招体检工作将于5月25日至6月20日进行。其中，市区考生将于6月1日至15日在河科大一附院开元院区参加体检。

市区23324名考生，6月1日至15日体检

根据规定，所有参加2020年高招及提前单独招生(含对口招生)的考生均须参加体检。未经体检的考生，高校可不予录取。

市招办普招科科长高冰南介绍，初步统计，今年我市共有75955人报名参加高考，比去年增加6607人。除专升本考生无须参加高考体检外，全市共有68182名考生须到体检站参加体检，其中市区23324人(普通类考生16510人，对口生6814人)。

今年，市区考生体检医院仍是河科大一附院开元院区，该院也是全市的终检医院。6月1日至15日，市区考生将分批到该院体检。此外，自5月30日开始，医院工作人员将依次到市区各学校，对普通考生进行抽血化验；对口生的抽血化验，在医院体检当天进行。

高冰南说：“与往年相比，今年体检主要变化是增加了专门的科室，对体内植入金属物的考生进行检查，便于考生顺利通过高考‘无声入场’检查。”

抽血当天早晨，不能吃饭喝水、剧烈运动

市区考生抽血化验、到医院体检时分别需要注意什么？高冰南进行了介绍。

●抽血化验：市区考生抽血化验，由医院提前到各学校进行。

抽血前，考生须注意：一、抽血当天早晨要禁食禁水，前一天晚上10点以后勿进食喝水。二、体检前一天及当天早上，避免剧烈运动。三、体检前一周，尽量避免服用损肝药物及营养品，以免影响转氨酶结果。若病情需要，不必强行停药，体检时向医生讲明。此外，体检时，考生如患感冒或其他慢性疾病，正在用药治疗也要向医生说明，以免影响体检结果；若有发烧症状，可向医生申请延缓几天再进行体检。

●医院体检：市区考生由学校统一安排(社会青年考生由各区考试服务中心组织)，到河科大一附院开元院区体检。体检项目分为眼科、内科、外科、耳鼻喉科、口腔科、胸透、肝功能等。体检当天，考生应提前30分钟到医院，按性别每20人为一组，进行体检。

考生应注意：一、体检前一天洗澡，更换衣物，不穿裙子、连裤袜等；二、不能戴隐形眼镜，也不能将手机带入体检现场；三、体检时，考生须佩戴口罩，保持1米间距，做好个人防疫工作。

对体检结果有异议，可申请复检

体检结果，影响高考录取。高冰南提醒：“体检结论将下发给考生，考生一定要本人认真核对后签字确认，不能由任何人代签。”此外，他介绍，对于考生体检结果为非正常的项目，主检医师将进行复核；对于体检结论为‘学校可不予录取’的，将逐一进行复核。

如果因疾病等特殊情况缺检，怎么办？如果对体检结果有异议，怎么办？高冰南说，考生可在体检结果发放后写出书面申请，经市招办审批同意后，按规定时间补检、复检。

洛阳市普通高招体检安排(不含抽血化验时间)

地区 体检时间 体检地点

洛阳市区(除吉利区) 6月1日至6月15日 河科大一附院开元院区

偃师市 5月27日至6月17日 偃师市人民医院

孟津县 5月30日至6月4日 孟津县中医院、第二人民医院

新安县 5月25日至6月6日 新安县人民医院

伊川县 5月25日至6月8日 伊川县人民医院

汝阳县 5月30日至6月7日 汝阳县中医院

宜阳县 5月29日至6月9日 宜阳县中医院

洛宁县 6月1日至6月14日 洛宁县妇幼保健院

嵩县 6月1日至6月13日 嵩县人民医院

栾川县 5月28日至6月4日 栾川县中医院

吉利区 6月6日至6月14日 吉利区人民医院

洛阳市区高招体检时间表

●涧西区

6月1日理工附中

6月2日市二中(联盟校区)、市二中(景华校区)、长春中学、欧亚国际学校、洛阳科技职业学院、东方理工实验学校

6月3日河科大附中、市十五中、市一职高

6月4日市九中、市五十九中、涧西区社会青年、洛阳市宏瑞达学校、洛阳市东明外语实验学校

●洛龙区

6月5日洛阳一高、复兴学校洛龙校区

6月6日市八中(洛龙校区)、梅森学校、市八中(伊滨校区)、市四职高、洛阳市商业职业中等学校

6月7日市十四中、市十二中、市二实验、洛阳格致学校、洛阳市东明外语实验学校洛龙校区、洛龙区社会青年、工业信息中等专业学校

●老城区、瀍河区

6月8日市一中、市三中(东城校区)、佳林学校、市回中、市四中

6月9日市四十六中、经济学校、老城区和瀍河区社会青年、洛阳东方外国语学校、伊滨国瑾实验学校、市体校、机车技校、东方中专、洛阳职业技术学院戏曲艺术学院

●西工区

6月10日市十九中、市三中(中州校区)

6月11日洛阳外国语学校、师院附中、复兴学校西工校区、市四十中、华洋国际学校、旅游学校、洛阳职业技术学院、河南推拿职业学院、特教中心、东明复读学校、西工区社会青年

●对口生

6月12日汝阳对口生、信息科技中专、一职专、省农经学校、旅游学校、市一职高、洛阳幼儿师范学校、市四职高

6月13日洛阳铁路信息工程学校、一拖技校、科技中专、洛阳职业技术学院

6月14日洛阳科技职业学院、经济学校、洛阳建设中专、商业中专、市体校、机车技校

6月15日洛阳科技职业学院、河南推拿职业学院

(以上表格中内容为预安排，如有变化以实际安排为准)（见习记者 刘敏 通讯员 陈合锋）