省地质矿产局将深化与洛阳战略合作 从六大领域助力洛阳副中心城市建设

昨日，省地质矿产局与我市共同举办地质工作助力洛阳副中心城市建设工作研讨会，该局将在六大领域助力洛阳副中心城市建设。 昨日，省地质矿产局与我市共同举办地质工作助力洛阳副中心城市建设工作研讨会，该局将在六大领域助力洛阳副中心城市建设。 2018年3月，我市与省地矿局签署战略合作协议，双方在优势矿产勘查、多要素城市地质调查、资源环境承载力调查、富硒土壤开发、地质环境恢复治理和“多规合一”试点等领域取得了丰硕成果。 会议透露，为更好贯彻落实省委省政府部署要求，省地矿局将在六大领域深化战略合作，全力支持洛阳副中心城市建设。在黄河流域生态保护和高质量发展上，该局将发挥队伍和技术优势，协助洛阳做好全流域生态治理；在地质灾害防治上，全力做好地灾预警、预防和防治；在助力蓝天碧水净土工程上，加强合理利用地热资源、地下水监测、土壤污染状况调查；在资源洛阳建设上，力争找到一批大矿、富矿特别是国家重要的战略性矿产资源；在绿色矿山建设上，走出一条资源安全与生态保护相统筹、矿山建设与绿水青山相协同、企业发展与人民意愿相一致的新路；在生态修复治理上，在遗留图斑治理、露天矿山综合整治等方面提供支持。 省地矿局党组成员、一级巡视员李兴国，市委常委、市政府党组成员魏建平参加会议。(记者 李东慧 通讯员 房良)