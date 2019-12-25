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要拼抢，不要等靠——二论克服“三种心态”、强化“三种精神”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-05-23 08:10

　　“没有等来的辉煌，只有拼来的精彩。”

　　聚焦克服“三种心态”、强化“三种精神”，河洛大地新一轮“头脑风暴”渐入高潮。如何克服等靠心态、强化拼抢精神，让集中学习研讨活动真正触及灵魂，激发加快建设副中心、致力打造增长极的强大正能量，成为全市广大党员干部迫切回答的时代命题。

　　张口要政策、伸手要条件，总盼着天上掉馅饼，总幻想上级给扶持，凡事不肯从激发内生动力下功夫，就是“等”的观望思想、“靠”的依赖思想、“要”的功利思想在作怪。剖析“等靠”心态，针对过度依赖于上级给政策、给资金、给项目的种种表现，市委书记李亚开出“药方”：拼抢！

　　不妨给“等靠”心态的党员干部“画画像”。有的向上对接政策连门都摸不清，对外招商天天在家守株待兔，等着别人给你引来大项目；有的推一推动一动，不推不动，对民生项目一拖再拖、疲疲沓沓，把好项目拖成差项目，把惠民的实事拖成扰民的烦心事；有的该决策不决策，该拍板不拍板，有了精神等指示，有了批示等方案，有了方案等保障……凡此种种，“等靠”心态导致干部表现失态，甘做局外人、旁观者、过路客，心安理得当“太平官”“混事官”，岂不耽误工作、贻误事业，怎不拖洛阳发展的后腿？！

　　机遇是拼抢出来的。“十三五”期间，从古城快速路“激活”一座城，到“地铁时代”快速驶近，从“新三篇”响亮推出来，到3个千亿级产业集群崛起，从“三产超二产”的历史性跨越，到GDP破5000亿元大关，洛阳哪一个里程碑式的重大突破，不是“跳起来摘桃子”，不是拼出来抢出来的！省里近年来对洛阳的支持之所以持续有力，就在于我们正在干的事、已经干成的事，得到了各方面的认可。加快副中心城市建设，是省委省政府交给洛阳的政治任务，也是720万河洛儿女的热切期待。机遇千载难逢，并不等于会自动转化为发展成果，只有破除等、靠、要，踏踏实实地去奋斗、去打拼，才能让高质量增长极、新引擎的梦想照进现实。

　　时间不等人！历史不等人！面对发展的新形势新任务，面对群众的新期盼新要求，我们要比任何时候都更加积极主动地谋事干事成事，以舍我其谁的担当、只争朝夕的劲头去拼去闯去干，立足河南、放眼全国，不等不靠、全力以赴，做到工作争创一流、个人力争上游、群体百舸争流，只为成功想办法、不为失败找借口。对省委省政府支持洛阳发展的政策，要通过自身的努力，真正用足用活用好。

　　发展就是一场大比拼，“善比”更要“肯拼”。拼视野格局，拼敢闯善为，拼出彩业绩，为洛阳发展拼出一片新天地！（洛平）
[ 责任编辑：崔利利]
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