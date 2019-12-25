洛阳多措并举稳住外贸基本盘

昨日上午，在洛阳阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司硅片制造一车间，生产线已全部满产运行，生产的光伏组件、硅片将出口到荷兰、西班牙、泰国等国家和地区。

昨日上午，在洛阳阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司硅片制造一车间，生产线已全部满产运行，生产的光伏组件、硅片将出口到荷兰、西班牙、泰国等国家和地区。

作为一家外贸型企业，今年以来受新冠肺炎疫情等多重因素影响，洛阳阿特斯外贸订单也面临严峻考验。仅今年1月，该企业出口额同比下降34%，2月虽有回暖，仍同比下降6%。

“我们积极开拓市场，实现两条腿走路，4月开始出谷见稳，出口额同比增长32%。”洛阳阿特斯总经理熊震介绍。

所谓两条腿走路，就是一方面稳定国外光伏组件订单，另一方面针对之前很少出口的硅片产品做文章。4月，洛阳阿特斯虽然光伏组件出口同比仅增长9%，但硅片的出口额实现翻番。

“还要感谢政府给我们的300多万元补贴资金，我们一定会用好政策和资金，全力以赴保订单、保运行。”熊震说。

熊震所说的补贴正是我市积极帮其争取的加工贸易支持资金302万元，以及省级外经贸专项资金45万元。记者了解到，今年以来，为应对疫情对外贸企业的冲击，我市多措并举，全力以赴保企业、保订单、保项目，推动外贸企业有序复工复产、努力开拓国际市场。

摸清底数。市商务局按照“抓好重点外贸企业就稳住了外贸基本盘”的思路，从2月初开始，积极对接我市171家重点外贸企业，充分了解企业受疫情影响情况，预判全年外贸形势，及时向省商务厅和市政府上报企业面临的困难，并提出意见和建议，为领导决策提供科学依据。

强化举措。我市从疫情防控、企业用工、交通运输、开拓市场、法律援助、服务保障等方面，制定8条举措，助推全市外经贸企业复工复产。对重点外贸企业进行专人对接服务，及时协调解决了阿特斯、一拖集团、兰迪玻璃、建龙微纳等企业用工、运输、配套企业复工等问题，帮助企业渡过难关。

强化政策支撑。为深入贯彻落实省政府支持“三外”企业稳定发展政策，我市出台了支持“三外”企业发展的专项举措，从扩大进出口、建立重点“三外”企业“白名单”制度、进一步完善通关服务、提高出口退税效率、落实援企稳岗政策等方面给予支持。同时，我市还积极向上争取资金支持，今年以来为全市外贸企业申报中小企业开拓市场和出口信用保险补贴等项目184个，申请资金1103万元；争取省下拨我市扩大进出口、支持加工贸易发展等项目资金2600多万元，并已全部拨付到位。

积极搭建线上平台。为帮助外贸基地企业提升国际竞争力，推动外贸企业在疫情期间开拓国际市场，市商务局联合广东广贸天下网络科技有限公司于4月至6月举办洛阳外贸基地国际精准采购节线上推广活动，向境外客商宣传我市优势产品和企业，增加外贸企业订单。目前已有100多家外贸基地企业、近千种出口产品上线推广。

成效逐渐显现——

今年前4个月，我市外贸进出口49.2亿元，同比增长0.7%。4月当月进出口13.6亿元，同比增长19%，高于全国平均增速19.7个百分点。其中，出口11.5亿元、同比增长20.4%；进口2.1亿元，同比增长12.3%。

市商务局相关负责人介绍，下一步，我市将继续深入贯彻落实国家、省各项支持政策，紧抓洛阳副中心城市建设机遇，有效减小贸易摩擦和疫情对企业的影响。紧盯我市重点进出口企业、重点进出口商品的运行情况，一对一跟踪服务重点外贸企业，及时掌握企业运行情况，帮助企业协调解决困难和问题。深入调研进出口额变化较大的商品，认真分析出口市场和出口企业的变化情况，及时帮助企业化解市场变化出现的风险。（记者 李迎博 通讯员 马晓博）