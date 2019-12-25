洛阳消费券带动消费超过5000万元，小微商户可免费加入合作商家

截至22日16：30，我市消费券带动消费突破5000万，达5033.33万元！促消费的乘数效应凸显。 截至22日16：30，我市消费券带动消费突破5000万，达5033.33万元！促消费的乘数效应凸显。 据支付宝后台数据统计，截至22日16：30，已有价值461.85万元的消费券使用核销，带动消费5033.33万元，杠杆比达到1∶10.9。 5月20日，我市通过支付宝平台发放5000万元电子消费券，包含购物消费券、餐饮消费券、住宿消费券和文旅消费券，市民凭消费券在洛阳域内支持所有支付宝付款方式的批发、零售、住宿、餐饮、文旅线下实体商家使用。其中，购物消费券面向批发、零售行业，包含购物中心、百货店、大卖场、连锁超市、便利店等。文旅消费券面向图书、文创、KTV和影院行业等。 在此提醒，如果小微商户想让顾客在您的店内使用洛阳消费券，目前仍有机会报名，免费加入合作商家。 洛阳商家报名方式，请按以下操作流程： 1、支付宝扫码或首页搜索“洛阳商家”报名 方法一：用支付宝扫码下面二维码，进入报名页面。 方法二：支付宝搜索“洛阳商家”报名。 2、进入报名页面，点击“立即报名” 3、商家根据自己店铺的实际情况选择是否已经使用支付宝收款，然后根据提示完善商家信息后，进入审核。 提醒：商家使用日常收款支付宝账户登录支付宝，营业执照注册地必须在洛阳且产生实际交易。报名审核时间为9：00-18：00工作时间内，审核需要1个小时左右。 (洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李倩)