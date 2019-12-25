未来一周 洛阳丰富多彩的阅读活动不容错过

每年5月的最后一周为“全国公共图书馆服务宣传周”。作为全民阅读主阵地，洛阳市图书馆充分利用馆藏资源，有效整合数字资源，计划在图书馆服务宣传周及“六一”国际儿童节期间推出图书荐购、主题展览、新书展借、线上影展、线上诵读、线上听书、慕课、知识竞猜、故事分享等形式多样、内容丰富的阅读推广活动，引导广大市民群众形成爱读书、多读书、读好书的阅读习惯，营造良好的读书氛围，助力构建书香洛阳。

每年5月的最后一周为“全国公共图书馆服务宣传周”。作为全民阅读主阵地，洛阳市图书馆充分利用馆藏资源，有效整合数字资源，计划在图书馆服务宣传周及“六一”国际儿童节期间推出图书荐购、主题展览、新书展借、线上影展、线上诵读、线上听书、慕课、知识竞猜、故事分享等形式多样、内容丰富的阅读推广活动，引导广大市民群众形成爱读书、多读书、读好书的阅读习惯，营造良好的读书氛围，助力构建书香洛阳。

5月25日至6月2日活动期间，线上线下、形式多样的阅读活动等您参与。

线上观影活动

读者可通过微信公众号“洛阳图书馆”“书香洛阳”点播经典影片。

“你推荐，我采购”的“云推荐”图书采购活动第四期

4月23日，市图书馆启动了“云推荐”图书采购活动，目前第三期即将结束，第四期将于5月26日启动，活动期间，广大读者可登录市图书馆官方网站，在“读者服务”-“图书荐购”中推荐图书。市图书馆将根据馆藏情况、采选规则和推荐情况优先采购荐购次数多的图书，待图书加工上架后，持卡读者均可在洛阳市图书馆和城市书房免费借阅。

洛阳濒危曲艺戏曲专题片在线发布

5月25日起，市图书馆网站、微信公众号“书香洛阳”将推送洛阳濒危曲艺戏曲专题片《河洛大鼓》《三弦铰子书》《靠山簧》，读者可登录网站、微信在线观看。

“黄河安澜”黄河非物质文化遗产展览

5月25日起，市图书馆一楼展厅举行黄河非物质文化遗产图片展，读者可到场观展。同时，微信公众号“书香洛阳”也将推送黄河非物质文化遗产展览，市民还可通过微信线上观展。

“经典之声”线上诵读作品展示

活动期间，市图书馆将通过微信公众号“书香洛阳”，面向优秀读者活动品牌“兰台读书会”会员征集经典诵读音频作品，对优秀作品进行线上展示。

同时，活动期间市图书馆还将开展“经典之声”线上听书、“你好，阳光”线上公益课堂、百科知识有奖竞猜等活动，读者可登录微信公众号“书香洛阳”在线收听经典书籍，观看由洛阳理工学院和河南科技大学联合建设的网上公开课《基础素描》。此外，市中心图书馆少儿阅览室、市图书馆少儿阅览室还将推出馆藏新书展借。

“六一”期间，市图书馆将举办“书香进校园”“关心特殊群体”等活动，为嵩县库区乡万安村小学、市残疾儿童康复中心、市金雨点启智中心送去优秀少儿读物，开展“悦读伴成长”绘本故事分享活动，帮助山区学校建立图书室。此外，5月31日，市图书馆、市中心图书馆将开展“全民庆六一，打造书香童年”志愿者服务活动，组织10名志愿者在市图书馆、市中心图书馆开展选书、荐书、讲书活动。

(注：洛阳市图书馆位于西工区凯旋西路13号，洛阳市中心图书馆位于洛龙区龙门大道71号)

(洛报融媒记者 李冰 通讯员 张炜 梁佳明)