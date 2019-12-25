洛阳市纪念六五环境日主题宣传活动今日启幕

今日上午，洛阳市生态环境局一楼大厅“绿”意盎然、环保倡议标语盈目，现场座无虚席，洛阳市纪念六五环境日主题宣传活动启动仪式隆重举行。

今日上午，洛阳市生态环境局一楼大厅“绿”意盎然、环保倡议标语盈目，现场座无虚席，洛阳市纪念六五环境日主题宣传活动启动仪式隆重举行。

此次活动以“美丽中国我是行动者”为主题，旨在引导全社会参与环境保护与生态文明建设，建设青山常在、绿水长流、空气常新的美丽洛阳。

启动仪式上，洛阳市生态环境局副局长吴劲松介绍了市生态环境部门为优化服务营商环境、提升生态环境服务水平所出台的十五条保障措施和实施轻微违法减免处罚的相关政策，助力企业复工复产，为洛阳加快建设副中心、致力打造增长极贡献力量。

活动现场，来自全市部分行业的环保志愿者们一起发出倡议，引导大家积极践行生态环境保护，携手共建青山常在、绿水长流、空气常新的美丽洛阳。

本次洛阳市纪念六五环境日主题宣传活动主要以线上形式开展，从5月15日持续到6月15日。在此期间，将推出“洛阳环保零距离微信答题赢红包”、 “绿色生活绿色发展”专项宣传等活动，环保“四类设施”单位也将在六五期间通过线上或线下预约的方式，集中向公众开放。(洛阳网见习记者 李珂尧/文 宫鑫钰/图)